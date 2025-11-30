Diễn viên điển trai đóng thượng úy trong ‘Hành trình công lý’ tốt nghiệp thạc sĩ

Trung Tuấn sinh năm 1997, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1,83 m. Anh từng tham gia các dự án phim Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng… Đáng chú ý, vai diễn thượng úy Phúc trong phim Hành trình công lý giúp anh được nhiều khán giả chú ý hơn.

Trung Tuấn sau phim 'Hành trình công lý'

Hình ảnh gây ấn tượng của Trung Tuấn trong Hành trình công lý Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Trung Tuấn cho biết sau khi gây ấn tượng với vai diễn thượng úy trong phim Hành trình công lý, anh trở về cuộc sống đời thường, cân bằng thời gian giữa học tập và làm nghề. Tác phẩm này giúp anh có thêm nhiều mối quan hệ, được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Không riêng gì Hành trình công lý mà các vai diễn khác như Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng… đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của anh.

Ngoài là diễn viên, Trung Tuấn còn hoạt động ở những lĩnh vực khác, điển hình là việc làm người mẫu ảnh, trình diễn thời trang. Anh quan niệm ngoại hình chỉ là yếu tố cần trong cuộc sống, muốn phát triển lâu dài cần phải có năng lực.

Từ suy nghĩ đó, nam diễn viên 9X chọn không ngừng học tập để tiến bộ qua từng ngày. “Tôi có đọc bình luận, cũng được khán giả nhận xét tích cực về diễn xuất của mình. Những điều đó chính là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn”, anh bộc bạch.

Phong cách đời thường trẻ trung của diễn viên Trung Tuấn Ảnh: FBNV

Gần đây, Trung Tuấn đón tin vui khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật sân khấu tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được mọi người quan tâm. Khi chia sẻ khoảnh khắc này trên trang cá nhân như một cột mốc đánh dấu chặng đường cố gắng của bản thân, nam diễn viên bất ngờ vì nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ mọi người.

Chia sẻ về quyết định học thạc sĩ, Trung Tuấn bày tỏ: “Tôi muốn được học và biết nhiều hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở thạc sĩ, biết đâu sau này tôi lại muốn học thêm gì nữa thì sao. Nhưng khi ai hỏi đến, tôi vẫn chỉ nhận mình đang là một diễn viên trẻ đang trên hành trình làm nghề và khám phá mình”.

Trung Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 28 Ảnh: FBNV

Theo nam diễn viên 9X, để cân bằng thời gian cho việc học và làm nghệ thuật là một hành trình không đơn giản. Song sau khi trải qua, anh nhận ra rằng chỉ cần bản thân có động lực và mong muốn thực hiện thì sẽ làm được.

Anh bày tỏ: “Cũng như những bạn cùng trang lứa, tôi cũng ham vui nhưng vì mục đích lớn nên cũng tạm gác lại những điều đó để tập trung vào những gì quan trọng nhất. Tôi cố gắng cân bằng, xếp lịch với bên đoàn phim để hài hòa được việc học và đi làm. Chỉ cần muốn là nhất định sẽ luôn có cách”.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, Trung Tuấn được kỳ vọng thử sức với một cuộc thi nam vương. Anh nói nếu có cơ hội, bản thân không ngại thử sức. "Là một người trẻ đang làm nghệ thuật, tôi không chỉ dừng lại ở công việc diễn viên. Tôi luôn muốn khám phá bản thân mình để phát triển, trở thành một nghệ sĩ đa năng hơn. Cứ thử hết những gì mình muốn nhưng khi đã làm phải xác định được câu chuyện mình muốn mang tới là gì và giá trị đó như thế nào. Nói chung là có cơ hội tôi sẽ tham gia”, nam diễn viên cho hay.