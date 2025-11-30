Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên điển trai đóng thượng úy trong ‘Hành trình công lý’ tốt nghiệp thạc sĩ

Thạch Anh
Thạch Anh
30/11/2025 17:07 GMT+7

Sau vai diễn thượng úy trong 'Hành trình công lý', diễn viên Trung Tuấn vẫn miệt mài với nghề. Anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Trung Tuấn sinh năm 1997, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1,83 m. Anh từng tham gia các dự án phim Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng… Đáng chú ý, vai diễn thượng úy Phúc trong phim Hành trình công lý giúp anh được nhiều khán giả chú ý hơn.

Trung Tuấn sau phim 'Hành trình công lý'

Diễn viên điển trai đóng thượng úy trong ‘Hành trình công lý’ tốt nghiệp thạc sĩ- Ảnh 1.

Hình ảnh gây ấn tượng của Trung Tuấn trong Hành trình công lý

Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Trung Tuấn cho biết sau khi gây ấn tượng với vai diễn thượng úy trong phim Hành trình công lý, anh trở về cuộc sống đời thường, cân bằng thời gian giữa học tập và làm nghề. Tác phẩm này giúp anh có thêm nhiều mối quan hệ, được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Không riêng gì Hành trình công lý mà các vai diễn khác như Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng… đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của anh.

Ngoài là diễn viên, Trung Tuấn còn hoạt động ở những lĩnh vực khác, điển hình là việc làm người mẫu ảnh, trình diễn thời trang. Anh quan niệm ngoại hình chỉ là yếu tố cần trong cuộc sống, muốn phát triển lâu dài cần phải có năng lực. 

Từ suy nghĩ đó, nam diễn viên 9X chọn không ngừng học tập để tiến bộ qua từng ngày. “Tôi có đọc bình luận, cũng được khán giả nhận xét tích cực về diễn xuất của mình. Những điều đó chính là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn”, anh bộc bạch.

Diễn viên điển trai đóng thượng úy trong ‘Hành trình công lý’ tốt nghiệp thạc sĩ- Ảnh 2.

Phong cách đời thường trẻ trung của diễn viên Trung Tuấn

Ảnh: FBNV

Gần đây, Trung Tuấn đón tin vui khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật sân khấu tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được mọi người quan tâm. Khi chia sẻ khoảnh khắc này trên trang cá nhân như một cột mốc đánh dấu chặng đường cố gắng của bản thân, nam diễn viên bất ngờ vì nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ mọi người.

Chia sẻ về quyết định học thạc sĩ, Trung Tuấn bày tỏ: “Tôi muốn được học và biết nhiều hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở thạc sĩ, biết đâu sau này tôi lại muốn học thêm gì nữa thì sao. Nhưng khi ai hỏi đến, tôi vẫn chỉ nhận mình đang là một diễn viên trẻ đang trên hành trình làm nghề và khám phá mình”.

Diễn viên điển trai đóng thượng úy trong ‘Hành trình công lý’ tốt nghiệp thạc sĩ- Ảnh 3.

Trung Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 28

Ảnh: FBNV

Theo nam diễn viên 9X, để cân bằng thời gian cho việc học và làm nghệ thuật là một hành trình không đơn giản. Song sau khi trải qua, anh nhận ra rằng chỉ cần bản thân có động lực và mong muốn thực hiện thì sẽ làm được. 

Anh bày tỏ: “Cũng như những bạn cùng trang lứa, tôi cũng ham vui nhưng vì mục đích lớn nên cũng tạm gác lại những điều đó để tập trung vào những gì quan trọng nhất. Tôi cố gắng cân bằng, xếp lịch với bên đoàn phim để hài hòa được việc học và đi làm. Chỉ cần muốn là nhất định sẽ luôn có cách”.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, Trung Tuấn được kỳ vọng thử sức với một cuộc thi nam vương. Anh nói nếu có cơ hội, bản thân không ngại thử sức. "Là một người trẻ đang làm nghệ thuật, tôi không chỉ dừng lại ở công việc diễn viên. Tôi luôn muốn khám phá bản thân mình để phát triển, trở thành một nghệ sĩ đa năng hơn. Cứ thử hết những gì mình muốn nhưng khi đã làm phải xác định được câu chuyện mình muốn mang tới là gì và giá trị đó như thế nào. Nói chung là có cơ hội tôi sẽ tham gia”, nam diễn viên cho hay.

Tin liên quan

Thanh Vân Hugo ngỡ ngàng trước cách nhắn tin làm quen độc lạ của chàng thượng úy

Thanh Vân Hugo ngỡ ngàng trước cách nhắn tin làm quen độc lạ của chàng thượng úy

Trong tập đặc biệt của chương trình 'Vợ chồng son', chàng thượng úy Văn Lực có những chia sẻ thú vị về hành trình 'cưa đổ' vợ. Sau 6 tháng hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn và xây dựng gia đình hạnh phúc khiến Thanh Vân Hugo ngưỡng mộ.

Khám phá thêm chủ đề

Hành Trình Công Lý Trung Tuấn Diễn viên Trung Tuấn Thạc sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận