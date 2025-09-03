Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Diễn viên Đoàn Minh Tài và hành trình nâng tầm thức uống Việt từ lá sâm

Diễm Quyên
Diễm Quyên
03/09/2025 13:42 GMT+7

Trong hành trình tìm về những giá trị truyền thống, diễn viên Đoàn Minh Tài đã lựa chọn một hướng đi rất riêng: nâng tầm thức uống Việt Nam bằng nguyên liệu quen thuộc - lá sâm. Đó chính là tâm huyết chàng diễn viên, người sáng lập thương hiệu La Sams Coffee & Tea.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và hành trình nâng tầm thức uống Việt từ lá sâm- Ảnh 1.

Với hương vị thanh mát, lá sâm từ lâu đã gắn bó với đời sống người dân Việt, được biết đến như một loại thức uống giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, mang lại giấc ngủ an lành.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, thạch lá sâm còn ít calo, lành tính, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và trung niên. Một ly thạch lá sâm mát lành không chỉ làm dịu đầu lưỡi mà còn khơi gợi sự thư thái, giúp con người tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống bận rộn.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và hành trình nâng tầm thức uống Việt từ lá sâm- Ảnh 2.

Với mong muốn gìn giữ và phát triển thức uống truyền thống này, Đoàn Minh Tài đã tiên phong kết hợp lá sâm cùng các xu hướng ẩm thực đương đại. Từ sữa, matcha, cà phê đến những dòng trái cây nhiệt đới, tất cả đều có thể hòa quyện cùng thạch lá sâm, tạo nên những biến tấu mới mẻ, hấp dẫn và giàu giá trị dinh dưỡng. Nhờ đó, thức uống này không chỉ chinh phục người lớn tuổi vốn yêu thích sự thanh đạm, mà còn hấp dẫn giới trẻ - những người ưa chuộng sự sáng tạo và hiện đại.

Diễn viên Đoàn Minh Tài và hành trình nâng tầm thức uống Việt từ lá sâm- Ảnh 3.

"Lá sâm không chỉ là thức uống, đó còn là tình yêu và niềm tự hào của ẩm thực Việt", diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ. Anh mong muốn lá sâm trở thành một "người bạn đồng hành" trong cuộc sống lành mạnh, mang đến cho mỗi người những khoảnh khắc an nhiên, nuôi dưỡng cơ thể bằng sự tinh khiết và phục hồi năng lượng cho tâm hồn.

Với ba giá trị cốt lõi - trở về với chính mình, an lành nuôi dưỡng cơ thể và tái tạo năng lượng tinh thần - thương hiệu lá sâm mà Đoàn Minh Tài gắn bó đang từng bước lan tỏa thông điệp về một lối sống xanh, sạch và bền vững.

La Sams Coffee & Tea: 856 Sư Vạn Hạnh, P.Hòa Hưng, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

lá sâm Đoàn Minh Tài thức uống Việt Nam La Sams Coffee & Tea
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận