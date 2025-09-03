Diễn viên Đoàn Minh Tài và hành trình nâng tầm thức uống Việt từ lá sâm

Với hương vị thanh mát, lá sâm từ lâu đã gắn bó với đời sống người dân Việt, được biết đến như một loại thức uống giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, mang lại giấc ngủ an lành.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, thạch lá sâm còn ít calo, lành tính, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và trung niên. Một ly thạch lá sâm mát lành không chỉ làm dịu đầu lưỡi mà còn khơi gợi sự thư thái, giúp con người tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống bận rộn.

Với mong muốn gìn giữ và phát triển thức uống truyền thống này, Đoàn Minh Tài đã tiên phong kết hợp lá sâm cùng các xu hướng ẩm thực đương đại. Từ sữa, matcha, cà phê đến những dòng trái cây nhiệt đới, tất cả đều có thể hòa quyện cùng thạch lá sâm, tạo nên những biến tấu mới mẻ, hấp dẫn và giàu giá trị dinh dưỡng. Nhờ đó, thức uống này không chỉ chinh phục người lớn tuổi vốn yêu thích sự thanh đạm, mà còn hấp dẫn giới trẻ - những người ưa chuộng sự sáng tạo và hiện đại.

"Lá sâm không chỉ là thức uống, đó còn là tình yêu và niềm tự hào của ẩm thực Việt", diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ. Anh mong muốn lá sâm trở thành một "người bạn đồng hành" trong cuộc sống lành mạnh, mang đến cho mỗi người những khoảnh khắc an nhiên, nuôi dưỡng cơ thể bằng sự tinh khiết và phục hồi năng lượng cho tâm hồn.

Với ba giá trị cốt lõi - trở về với chính mình, an lành nuôi dưỡng cơ thể và tái tạo năng lượng tinh thần - thương hiệu lá sâm mà Đoàn Minh Tài gắn bó đang từng bước lan tỏa thông điệp về một lối sống xanh, sạch và bền vững.

La Sams Coffee & Tea: 856 Sư Vạn Hạnh, P.Hòa Hưng, TP.HCM.