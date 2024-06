Diễn viên đóng Lý Tiểu Long kể quá trình làm phim về huyền thoại võ thuật

Điều đó không ngăn được ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông và phần còn lại của thế giới ngừng cố gắng mô phỏng lại hình tượng Lý Tiểu Long (Bruce Lee).

Khi bộ phim hoàn chỉnh cuối cùng của Lý Tiểu Long là Enter the Dragon (Long tranh hổ đấu) phát hành chỉ sáu ngày sau khi ông qua đời, trở thành một hiện tượng phòng vé trên toàn thế giới, "Bruceploitation" (thể loại phim khai thác hình ảnh Lý Tiểu Long xuất hiện sau cái chết của ngôi sao điện ảnh võ thuật) ra đời, thu hút những diễn viên trông giống ông để thay thế và bắt chước võ sĩ tiên phong trên màn ảnh.

Lý Tiểu Long trong phim Enter the Dragon IMDb

Nhiều thập kỷ sau khi những bộ phim bắt chước này ra rạp, hãng Severin Films phát hành The Game of Clones: Bruceploitation Collection Vol. 1, tổng hợp 14 tựa phim có sự tham gia của những "kẻ mạo danh" Lý Tiểu Long như Hà Tòng Đạo (Bruce Li), Ryong Keo (Dragon Lee), Chang Yi-tao (Bruce Lai), Vương Kim Lung (Bruce Le)...

Bruce Le bắt đầu sự nghiệp khi ký hợp đồng cho hãng phim Shaw Brothers nổi tiếng của Hồng Kông trước khi gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh đóng những phim bắt chước Lý Tiểu Long, vào vai chính trong The Big Boss Part II, Return of Bruce, Enter the Game of Death... Phát biểu gần đây với Variety, Bruce Le nói có mối liên hệ sâu sắc hơn với người tiền nhiệm so với nhiều đồng nghiệp. "Lý Tiểu Long là đệ tử của Diệp Vấn, bậc thầy Vịnh Xuân quyền. Nhưng Diệp Vấn đã già rồi nên không thể tự mình dạy Lý Tiểu Long được. Vì vậy, đệ tử của Diệp Vấn, Wong Shun-leung, đã dạy Lý Tiểu Long. Và Wong Shun-leung cũng là sư phụ của tôi", anh giải thích thông qua một phiên dịch viên.

"Đó gần như là một vinh dự. Tôi có thể thực hiện những pha hành động kiểu Lý Tiểu Long theo cách của riêng mình, vì tôi là một thầy dạy võ", Bruce Le nói thêm.

Giống như Lý Tiểu Long, Bruce Le không muốn làm phim kiếm hiệp (sau này được phổ biến trên toàn thế giới nhờ các bộ phim như Ngọa hổ tàng long). Vấn đề là hãng Shaw Brothers đã không quan tâm đến việc phát triển những câu chuyện đương đại hơn như Lý Tiểu Long đã kể trong The Big Boss (Đường Sơn đại huynh) và The Way of the Dragon (Mãnh long quá giang).

Bruce Le đóng Lý Tiểu Long trong phim Return of Bruce ra rạp năm 1977 IMDb

"Tôi đã làm việc cho Shaw Brothers trong hai hoặc ba năm, nhưng những câu chuyện họ yêu cầu tôi đóng, tôi không thấy hứng thú. Vì vậy tôi đã làm nhiều bộ phim khác nhau để thể hiện phong cách của mình. Và theo phong cách của tôi, bạn có thể thấy phần bên trong của Lý Tiểu Long", Bruce Le nhận định.

"Lý Tiểu Long là một nghệ sĩ biểu diễn rất tận tâm và diễn xuất không giống như phim kung fu. Vì vậy, việc bắt chước anh ấy thực sự không dễ dàng như họ nghĩ, vì có liên quan đến yếu tố diễn xuất. Lúc đầu, tôi muốn bắt chước thần tượng của mình. Nhưng sau khi làm khoảng 10 bộ phim, tôi bắt đầu tạo dựng phong cách của riêng mình nhưng đồng thời vẫn đi theo tinh thần của Lý Tiểu Long", Bruce Le nói tiếp.

Những bộ phim Le đóng đều thể hiện phong cách của anh và tinh thần của Lý. "Khi khán giả nhìn thấy tôi được cho là bắt chước Lý Tiểu Long trong một bộ phim, thực ra tôi đang chiến đấu với phong cách kung fu của riêng mình với hương vị của Lý Tiểu Long. Sau đó, khi tôi tiếp tục hợp tác với nhiều người nổi tiếng ở Mỹ, họ cộng tác theo phong cách riêng của tôi chứ không phải phong cách của Lý Tiểu Long", Bruce Le kể lại.

Anh coi bộ phim Return of Bruce ra rạp năm 1977 và Ninja Strikes Back năm 1982 là những bộ phim yêu thích của mình. Đó là những tác phẩm anh có thể tái tạo các cảnh trong The Way of the Dragon của Lý Tiểu Long được quay ở Ý. "Tôi đã quay Return of Bruce ở Đấu trường La Mã", Bruce Le xác nhận.

Hãng Severin Films đang phát hành The Game of Clones: Bruceploitation Collection Vol. 1, tổng hợp 14 tựa phim có sự tham gia của những “kẻ mạo danh” Lý Tiểu Long SEVERIN FILMS

Sau đó, Bruce Le làm việc với Harold Sakata, người nổi tiếng với vai Oddjob trong Goldfinger, Richard Norton vai thủ lĩnh trong Mad Max: Fury Road và dạy kung fu cho Robert Patrick.

Sau nhiều thập kỷ ở trong cái bóng của Lý Tiểu Long, anh và những người khác đóng thể loại phim "Bruceploitation" đã nhận được sự chú ý. Bộ phim tài liệu thú vị The Game of Clones: Bruceploitation Collection Vol. 1 gồm 14 bộ phim được khôi phục từ thời hoàng kim của thể loại này, hơn 24 giờ quay tài liệu bổ sung và một cuốn sách 100 trang chứa đầy các bài tiểu luận và hình ảnh. Mặc dù đây là một điểm sáng mà Bruce Le hoan nghênh, nhưng anh nói rằng không bao giờ có ý định thay thế Lý Tiểu Long trong vai trò khán giả xem phim, mà chỉ đơn giản là đảm bảo họ tiếp tục có được khoảnh khắc giải trí, thư giãn.

"Tôi không cố gắng bắt chước Lý Tiểu Long vì tôi đã tự học kung fu. Cú đấm chỉ là cú đấm - đó không phải cú đấm của Lý Tiểu Long. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là làm thế nào tôi có thể chiến đấu trong một bộ phim phù hợp nhất với khán giả", Bruce Le nhìn nhận.