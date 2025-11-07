Diễn viên đóng 'Sa Tăng' trong 'Tây du ký' qua đời

Theo tin Sina đưa ngày 7.11, diễn viên Lưu Đại Cương đã mất hôm 3.11 tại Bắc Kinh sau thời gian lâm bệnh. Thông tin này cũng được nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng chia sẻ trên mạng xã hội để tưởng nhớ đồng nghiệp: “Nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, người thủ vai Sa Tăng trong Tây du ký, ông Lưu Đại Cương, đã qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 3.11. Kính nhớ bậc tiền bối, mong ông an nghỉ, vãng sanh cực lạc”.

Tang lễ đơn giản theo di nguyện của Lưu Đại Cương

Theo The Paper và thông tin từ gia đình, tang lễ của cố nghệ sĩ đã được tổ chức một cách đơn giản và riêng tư, đúng theo nguyện vọng cuối cùng của ông. Sự ra đi của Lưu Đại Cương đã gây chấn động giới giải trí, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia quyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Các đồng nghiệp thân thiết cũng bàng hoàng trước tin buồn. Diễn viên Trì Trọng Thụy (thủ vai Đường Tăng) chia sẻ: “Ông ấy lặng lẽ ra đi như thế”, và nhắc lại kỷ niệm - lần cuối gặp cố nghệ sĩ cùng Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa trong một chương trình truyền hình năm ngoái. Nhà quay phim Vương Sùng Thu cũng đăng tải video tưởng niệm, bày tỏ: “Mong ông yên nghỉ nhé”.

Nghệ sĩ gạo cội Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78 ẢNH: SINA

Sinh năm 1947 tại Bắc Kinh, Lưu Đại Cương là một diễn viên, nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng. Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh không chỉ với vai Sa Tăng mà còn trong nhiều tác phẩm kinh điển khác như Tôn Lâm trong Tam quốc diễn nghĩa (1994), Hứa Minh Đường trong Tể tướng Lưu gù. Bên cạnh đó, ông còn tham gia các phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long ký: Giáo chủ ma giáo (1993), Thư kiếm ân cừu lục, Truyền kỳ Quan Âm và Võ Tắc Thiên.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) từng nhận xét Lưu Đại Cương là người hiền lành, nhiệt tình và luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Dù kết hôn với một người ngoài ngành giải trí và hiếm khi xuất hiện công khai cùng vợ con, cố nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với dàn diễn viên Tây du ký, thi thoảng tái ngộ trong các sự kiện và chương trình truyền hình.

Lưu Đại Cương vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với dàn diễn viên Tây du ký ẢNH: Chụp màn hình

Sự ra đi của Lưu Đại Cương là một mất mát lớn, nhưng di sản điện ảnh đồ sộ của ông sẽ mãi được khán giả trân trọng và nhớ đến.