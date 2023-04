Diễn viên Hồ Quang Mẫn chung tay cùng H'Hen Niê, Thủy Tiên trồng rừng tại Bến En

Bận rộn với các vai trò như doanh nhân - diễn viên, song Hồ Quang Mẫn vẫn tích cực tham gia các dự án cộng đồng, mang lại những giá trị tích cực cho xã hội. Bên cạnh việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nam chính phim chiếu rạp Hoa Phong Nguyệt Vũ còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Do đó, anh đã cùng với tập thể giảng viên, học viên trường John Robert Powers tham gia kỳ trại Tếng gọi ngàn năm cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tại Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa) đã tiếp tục trồng thêm 4 ha rừng, hoàn thành mục tiêu trồng 5 ha rừng.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn (bìa trái), Hoa hậu H'Hen Niê (bìa phải) trồng rừng tại Thanh Hóa NSCC

Được biết đây là chương trình trồng rừng do trường John Robert Power Việt Nam và các đơn vị, cá nhân tài trợ dưới sự phát động của đại sứ môi trường Hoa hậu H'Hen Niê. Ngoài Hồ Quang Mẫn, chuyến hành trình này còn có sự đồng hành của cô Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Power Việt Nam, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Thủy Tiên… Tổ chức bảo vệ môi trường Gaia là đơn vị tổ chức chuyến đi này.

Hồ Quang Mẫn và các người đẹp trồng rừng ở Thanh Hóa NSCC

Thoát khỏi hình ảnh lịch lãm, trang trọng của một doanh nhân, Hồ Quang Mẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài giản dị. Anh không khỏi hào hứng khi có dịp khám phá Vườn quốc gia Bến En, đồng thời chung tay góp thêm cây xanh cho vùng đất Thanh Hóa.

Được biết để có thể góp mặt trong chuyến hành trình ý nghĩa này, nam diễn viên đã phải bay từ TP.HCM ra Thanh Hóa trước 1 ngày, sau đó di chuyển bằng xe từ trung tâm đến Vườn quốc gia Bến En. Dù lịch trình di chuyển khá dày song anh vẫn giữ được nguồn năng lượng, sức khỏe tốt để tham gia các hoạt động trồng rừng tại đây.

Vườn quốc gia Bến En không còn nhiều cây to, do trước đây bị khai thác cạn kiệt. Dù vậy đoàn vẫn được tham quan cây lim ngàn năm tuổi. Đây là "cụ lim" duy nhất còn sống sót tại khu vực vườn quốc gia này. Sau đó, Hồ Quang Mẫn và các thành viên khác leo lên những dãy đồi dốc đứng để trồng rừng. Mặc dù dốc núi khá chông chênh, gây cản trở cho việc di chuyển song do mọi người đã có nhiều kỹ năng nên không gặp khó khăn.

Thoát khỏi hình ảnh doanh nhân - diễn viên, Hồ Quang Mẫn giản dị đi trồng rừng ở Thanh Hóa NSCC

Hồ Quang Mẫn cẩn thận thực hiện các bước trồng cây theo đúng quy định. Anh không khỏi hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả của sự nỗ lực của cả đoàn. Nam diễn viên chia sẻ: "Những cây giống được trồng xuống mảnh đất này. Hy vọng nhiều năm về sau, bằng công sức của tất cả mọi người hôm nay, Bến En sẽ có những cánh rừng nguyên sinh đa dạng các loài cây".

Với sự chủ động của một doanh nhân, Hồ Quang Mẫn luôn tích cực tìm hiểu các thông tin về hoạt động trồng rừng như về ý nghĩa, cách giám sát, chăm sóc khu rừng. Bên cạnh đó, anh còn giúp mọi người quay phim, chụp ảnh, dàn dựng để tạo ra những thước phim ngắn thú vị cho cả đoàn trong chuyến hành trình này. Nguồn năng lượng tích cực, sự lạc quan là điều Hồ Quang Mẫn luôn cố gắng duy trì trong những ngày công tác tại Vườn quốc gia Bến En. Anh mong điều đó giúp cho mọi người không mệt mỏi và giúp cho hoạt động trồng rừng trở nên có hiệu quả hơn.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn hào hứng khám phá thiên nhiên, tích cực trồng rừng ở Thanh Hóa NSCC

Sở hữu tình yêu với thiên nhiên và niềm đam mê thể thao, diễn viên Hồ Quang Mẫn thực sự yêu thích hoạt động khám phá Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Vượt qua những cung đường nguyên sơ, đến thăm các cây pơ mu, sa mu ngàn năm tuổi, tìm hiểu về hệ sinh thái ở rừng là những trải nghiệm tuyệt vời với anh. Thông qua chuyến hành trình, Hồ Quang Mẫn hy vọng có thể truyền tải thông điệp ý nghĩa, giúp mọi người hiểu thêm tầm quan trọng của Mẹ thiên nhiên và chung tay bảo vệ rừng, lên án hành vi chặt phá trái phép.