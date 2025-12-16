Diễn viên Huỳnh Hồng Loan nói lý do sống kín tiếng

Huỳnh Hồng Loan đam mê chơi pickleball

Mới đây, diễn viên Huỳnh Hồng Loan tham gia giải đấu pickleball cùng với Trà Ngọc Hằng, Minh Luân, Vũ Thúy Quỳnh, Lê Thu An, Văn Anh... Giải đấu được tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh, kết nối cộng đồng và gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

Huỳnh Hồng Loan chăm chỉ tập thể thao Ảnh: NVCC

Trên sân, Huỳnh Hồng Loan thể hiện tinh thần nhiệt huyết, "chiến đấu" hết mình cùng đồng đội. Nữ diễn viên 9X cùng với Trà Ngọc Hằng giành giải Nữ hoàng pickleball sau nhiều giờ thi đấu. Chia sẻ với Thanh Niên về niềm đam mê này, Huỳnh Hồng Loan cho biết: "Tôi đến với pickleball khá tình cờ, ban đầu là do một vài anh chị bạn bè trong giới rủ đi chơi cho vui vì thấy môn này đang được nhiều người quan tâm. Sau đó, càng chơi tôi càng thấy phù hợp với mình do vừa vận động toàn thân, vừa giải tỏa căng thẳng rất tốt. Từ lúc đó tôi tập nghiêm túc hơn và xem pickleball như một cách để rèn luyện sức khỏe và tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng".

Mặt khác, Huỳnh Hồng Loan nhấn mạnh việc mình liên tục góp mặt trong các giải đấu pickleball để tăng cường sức khỏe và không để tâm đến ý kiến trái chiều xung quanh môn thể thao này.

Huỳnh Hồng Loan nhận giải Nữ hoàng pickleball cùng Trà Ngọc Hằng Ảnh: NVCC

"Tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn khác nhau nên khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Với tôi, pickleball đơn giản là một môn thể thao lành mạnh. Việc là nghệ sĩ hay người đẹp thì khi xuất hiện ở đâu cũng sẽ được chú ý nhiều hơn, nhưng điều quan trọng là mình đến sân với tinh thần gì. Tôi đến để vận động, để khỏe hơn và vui còn việc người khác nghĩ sao thì mình chọn cách tôn trọng nhưng không để ảnh hưởng đến niềm vui của mình", cô nói.

Bên cạnh đó, Huỳnh Hồng Loan tiết lộ mình vốn dĩ là người sống kín tiếng nên hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cô mong muốn khán giả biết đến mình thông qua những sản phẩm nghệ thuật. Còn về chuyện đời tư, cô giữ một góc riêng cho mình để cuộc sống được bình yên. Sau nhiều nỗ lực, Huỳnh Hồng Loan nhận được hai đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh là Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) và Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do giám khảo bình chọn) nhờ hai bộ phim Gió ngược chiều và Nhà bà Hà vui quá à.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, cô được khán giả chú ý khi góp mặt trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP và chuyện tình cảm với cầu thủ Tiến Linh. Bên cạnh đó, cô còn tham gia một số phim truyền hình Mẹ rơm, Tiệm ăn dì ghẻ, Tình khúc bạch dương, Hành trình công lý...