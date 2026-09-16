Diễn viên Kim Hải: Covid-19 qua đi, tình thương càng cần được tiếp nối

Tham gia giải pickleballCùng con đi tiếp cuộc đời tranh cúp Bà Bầu Club do Báo Thanh Niên tổ chức, diễn viên Kim Hải có dịp gặp gỡ những nghệ sĩ, đồng nghiệp cùng đồng hành với chương trình. Với anh, mỗi hoạt động không chỉ tạo nên sự gắn kết giữa những người tham gia mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.

Không chỉ tham gia thi đấu thể thao, Kim Hải còn có dịp trực tiếp gặp gỡ các em nhỏ trong quá trình đồng hành cùng chương trình. Anh cho biết không muốn hỏi quá sâu về những câu chuyện buồn mà các em đã trải qua, bởi đôi khi sự quan tâm có thể bắt đầu từ những điều giản dị hơn như một cuộc trò chuyện, cái nắm tay hay tiếng cười.

Diễn viên Kim Hải cho rằng những điều nhỏ bé, giản dị cũng có thể tạo nên sự kết nối và tiếp thêm điểm tựa cho các em nhỏ Ảnh: BTC giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời tranh cúp Bà Bầu Club

“Mỗi lần tôi hát, tôi đều cố gắng tương tác, giao lưu với mấy bé, nắm tay các bé, nắm tay phụ huynh, các cô, các mẹ. Tôi cũng không dám nói gì to tát, nhưng những điều nhỏ nhoi, đơn giản nhất lại dễ hàn gắn mọi người”, anh nói.

Khi tình yêu thương trở thành điểm tựa

Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời 2026 tiếp tục hướng sự quan tâm của cộng đồng đến những em nhỏ chịu mất mát sau đại dịch Covid-19. Với Kim Hải, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở những hỗ trợ vật chất mà còn ở việc các em cảm nhận được rằng mình vẫn có những người quan tâm, đồng hành trên hành trình trưởng thành.

Từ trải nghiệm của bản thân trong thời điểm giãn cách, nam diễn viên càng thấu hiểu hơn những tác động mà đại dịch để lại. Anh từng trải qua những giai đoạn căng thẳng, lo âu và nhận ra rằng sau những biến cố, con người cần nhiều hơn sự sẻ chia.

Theo anh, “thương” không có nghĩa là chỉ dành tình cảm cho người khác mà còn là biết nhìn nhận, trân trọng những gì mỗi người đã trải qua. Điều này càng có ý nghĩa khi đặt trong câu chuyện của những em nhỏ đã mất đi người thân trong đại dịch.

Kim Hải mong các em biết trân trọng tình thương của những người vẫn đang bên cạnh mình, đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều người cùng bước vào hành trình ấy.

“Những người thân thương của mình hãy trân trọng cái tình thương đó. Tôi không dám nói các bé phải thế này hay thế kia, chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với các bé nhiều hơn và các bé sẽ trưởng thành thật nhiều trong tương lai. Mọi người sẽ muốn đồng hành, sẽ có những người muốn đồng hành với các bé”, anh chia sẻ.

Đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời Ảnh: BTC

Với Kim Hải, những câu chuyện được kể trong chương trình không chỉ nhắc lại một giai đoạn nhiều mất mát mà còn hướng mọi người đến hiện tại và tương lai của các em. Sau những gì đã xảy ra, điều cần thiết là để các em có thêm điểm tựa, tiếp tục học tập, trưởng thành và xây dựng cuộc sống của mình.

Từ những hoạt động kết nối cộng đồng như giải pickleball, hành trình ấy tiếp tục được lan tỏa qua chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026.

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, kết hợp sức lan tỏa của nghệ thuật, truyền hình với những hoạt động đồng hành trực tiếp cùng trẻ em. Qua đó, những câu chuyện về các em không chỉ được kể lại mà còn tiếp tục kết nối các nguồn lực, trao thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành.

Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 16.9 tại Công viên số 1 (đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM), được truyền hình trực tiếp trên VTV9, VTV10.