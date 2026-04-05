Diễn viên Kim Ngân gặp sự cố tại châu Âu

Mới đây, diễn viên Kim Ngân - nữ chính của phim Người đàn bà yếu đuối chia sẻ câu chuyện hai vợ chồng cô bị kẻ xấu lấy mất chiếc túi chứa nhiều đồ đạc quan trọng trong lúc đang ăn trưa tại Milan (Ý). Tình huống xảy ra trong tích tắc khiến cả hai vợ chồng nữ diễn viên 7X hoảng hốt và không kịp xử lý.

Chưa dừng lại ở đó, trên đường đi đến đồn cảnh sát, Kim Ngân và chồng tiếp tục gặp hai đối tượng khác có ý định ăn cắp điện thoại. Ở lần này, chồng của nữ diễn viên kịp thời phát hiện và bảo vệ được tài sản. Tuy đã sống ở châu Âu nhiều năm nhưng diễn viên Kim Ngân vẫn bất ngờ vì nạn trộm cắp ngày càng lộng hành và không nghĩ một ngày nào đó mình là nạn nhân.

Diễn viên Kim Ngân và chồng gặp cướp giật 2 lần trong một ngày tại Milan ẢNH: FBNV

Trước Kim Ngân, nhiều sao Việt như Hoa hậu Phương Lê, Á hậu Phương Anh, MC Thanh Thanh Huyền, ca sĩ Mỹ Linh, Bảo Thy... cũng từng bị kẻ xấu móc túi tại châu Âu.

Diễn viên Kim Ngân (tên thật là Trần Thị Ngân) sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô xuất thân là diễn viên múa, nhưng lại thành công ở lĩnh vực phim ảnh nhờ vai Ngọc trong phim truyền hình Người đàn bà yếu đuối. Vai diễn này giúp tên tuổi của Kim Ngân vụt sáng và được nhiều khán giả mến mộ. Mặc dù có bệ phóng tốt nhưng Kim Ngân chọn rút lui khỏi làng giải trí và kết hôn với bạn trai người Ý vào năm 2005. Sau đó, nữ diễn viên 7X định cư ở châu Âu và tận hưởng cuộc sống yên bình. Vợ chồng cô có hai người con là Giulia (sinh năm 2006) và Alberto (sinh năm 2008).

Vài năm gần đây, diễn viên Kim Ngân thực hiện nhiều video chia sẻ về cuộc sống và gia đình của mình tại châu Âu. Đây cũng là cách cô gặp gỡ và giao lưu với những khán giả yêu mến mình.