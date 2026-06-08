Diễn viên Kinh Quốc kết hôn lần 3

Mới đây, thông tin về chuyện đời tư của diễn viên Kinh Quốc được nhiều người quan tâm. Cụ thể trên mạng xã hội, một số hình ảnh sao phim Hướng nghiệp diện áo dài, xuất hiện bên một cô gái trẻ trở thành đề tài bàn luận. Hay trong một khoảnh khắc khác, Kinh Quốc diện vest lịch lãm, cười rạng rỡ bên cạnh cô gái trong thiết kế váy cưới lộng lẫy.

Thậm chí trong một số clip, khoảnh khắc nam diễn viên cười rạng rỡ, tay giơ hoa cưới được lan truyền, khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò. Theo dõi những hình ảnh này, nhiều người đồn đoán rằng Kinh Quốc vừa “đi thêm bước nữa” sau những thăng trầm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là hình ảnh trong một sản phẩm âm nhạc và mong chờ nam diễn viên lên tiếng chia sẻ.

Hình ảnh Kinh Quốc bên cạnh một cô gái trong lễ cưới gây xôn xao mạng xã hội Ảnh: NVCC/Chụp màn hình

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, nam diễn viên vừa tái hôn tại quê nhà. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi Kinh Quốc vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt và khá kín tiếng về đời tư thời gian gần đây. Nam diễn viên cũng hoàn tất thủ tục ly hôn vợ hai theo quy định pháp luật.

Kinh Quốc sau những thăng trầm

Kinh Quốc tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1974. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Hướng nghiệp, Đất phương Nam, Áo cưới thiên đường... Sở hữu gương mặt nam tính cùng lối diễn xuất tự nhiên, Kinh Quốc ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng, từ chính diện đến phản diện.

Trước đó, Kinh Quốc từng là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình Ảnh: NVCC

Những năm sau biến cố đời tư, Kinh Quốc hạn chế tham gia nghệ thuật hơn trước và dành thời gian cho công việc kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân. Dù ít xuất hiện trước công chúng, mọi thông tin liên quan đến nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trước những thay đổi trong cuộc sống riêng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng đến Kinh Quốc. Không ít người bày tỏ mong muốn nam diễn viên sẽ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc sau những thăng trầm đã trải qua.

Hiện phía Kinh Quốc chưa có chia sẻ chính thức về những thông tin đang được lan truyền. Tuy nhiên, câu chuyện của nam diễn viên vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý trên các diễn đàn giải trí.