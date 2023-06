Diễn viên Lãnh Thanh nhận định đóng phim miền Bắc quá 'an toàn'

Gây ấn tượng qua loạt vai diễn trong các phim điện ảnh đình đám tại miền Nam, Lãnh Thanh bất ngờ ra Bắc và tham gia dự án phim truyền hình Nơi giấc mơ tìm về của VFC. Nam diễn viên nhanh chóng được tin tưởng giao cho vai nam chính Gia An, một thanh niên trẻ tuổi, ưa thích tự do nhưng bị bà nội (NSND Lê Khanh thủ vai) thúc giục trở về quản lý công ty của gia đình. Lý giải cho việc được lựa chọn vào vai lần này, Lãnh Thanh cho biết anh cảm thấy may mắn khi có ngoại hình và khả năng phù hợp với tiêu chí của đạo diễn.

Anh Trọng

Nhờ sự giúp đỡ của đoàn làm phim, Lãnh Thanh cảm thấy không khó khăn khi hòa nhập với một môi trường mới. Nam diễn viên điển trai chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa anh và các bạn diễn nữ trong Nơi giấc mơ tìm về. Bên cạnh đó, anh cũng hé lộ thêm về dự án phim điện ảnh Black Rose sẽ ra mắt vào cuối năm 2023.