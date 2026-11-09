Diễn viên Lãnh Thanh nói gì khi bị loại ở 'The Face Vietnam'?

Tập 6 The Face Vietnam lên sóng với các thử thách liên quan đến kỹ năng catwalk. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn thí sinh có những trải nghiệm thực tế, xử lý các tình huống xảy ra trong show diễn mà họ có thể gặp phải trong quá trình làm nghề.

Bộ 3 huấn luyện viên gồm Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê trong tập 6 The Face Vietnam Ảnh: NSX

Ở phần thử thách phụ, dàn ứng viên The Face Vietnam được hướng dẫn, thị phạm bởi Hoa hậu Khánh Vân. Những thử thách dồn dập, những hiệu lệnh liên tục được đưa ra từ hai cô giáo khiến không ít ứng viên tỏ ra bối rối, mất bình tĩnh. Trong đó, Anh Thư (Thư Thor) gặp không ít khó khăn khi thói quen chuyển động, nhún nhảy từ nền tảng dancer khiến cô khó giữ cơ thể ổn định.

Sau hàng loạt bài học, độ khó tiếp tục được đẩy lên khi chính thức bước vào thử thách catwalk liên hoàn trên địa hình bậc thang, kết hợp cùng vải lụa và quạt gió. Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H’Hen Niê) và Nam Hoàng (đội Võ Hoàng Yến) giành chiến thắng ở nhiệm vụ này.

Sau đó, top 13 The Face Vietnam đối mặt với thử thách liên hoàn. Cụ thể họ phải tham gia trình diễn trên tổ hợp địa hình phức tạp và ghi lại khoảnh khắc đẹp trước ống kính. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, nhà thiết kế Tom Trandt, stylist Lê Minh Ngọc và người mẫu Huỳnh Tú Anh.

Các thí sinh đối diện với thử thách catwalk trong chương trình Ảnh: NSX

Trải qua các vòng tranh tài, đội của Võ Hoàng Yến giành chiến thắng nhờ đội hình đồng đều cùng phong độ ổn định, từ đó giúp nữ siêu mẫu bảo toàn được số lượng thành viên. Trong khi đó, 4 ứng viên vào phòng loại gồm Lãnh Thanh - Hải Yến (đội Anh Thư) và Đỗ Hoàng Sơn - Ánh Vy (đội H’Hen Niê).

Lãnh Thanh dừng chân ở The Face Vietnam

Tại đây, HLV Võ Hoàng Yến cũng gửi lời cảm ơn đến Lãnh Thanh khi anh là người chủ động xoa chân liên tục cho học trò của cô lúc gặp sự cố. Thế nhưng, tâm điểm của vòng loại lại thuộc về chính nam diễn viên 9X khi anh có những chia sẻ đầy bất ngờ về lý do tham gia The Face Vietnam.

Khẳng định bản thân đến với chương trình không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng mà mang theo một thông điệp đặc biệt liên quan đến gia đình của mình. Anh mong muốn cảnh tỉnh những cô gái trẻ, đừng vì những lời đường mật mà nhẹ dạ tin người, để rồi có thể phải đối diện với những hậu quả đáng tiếc.

Lãnh Thanh (team Anh Thư) là thí sinh tiếp theo phải rời cuộc chơi tại The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Sau vòng thử thách được đề ra tại phòng loại, Võ Hoàng Yến lựa chọn Lãnh Thanh và Ánh Vy dừng chân tại The Face Vietnam 2026. Theo nữ siêu mẫu, chính nam diễn viên 9X đã nhường cơ hội đi tiếp cho một thành viên khác trong đội. Trong khoảnh khắc đón nhận kết quả, Lãnh Thanh cho biết việc anh phải ra về khiến các thí sinh khác mất đi một đối thủ để cạnh tranh. “Việc tôi dừng lại không có nghĩa là tôi yếu. Đi đến tập 6, tôi tự thấy mình cũng giỏi”, anh nói.

Theo Võ Hoàng Yến, Lãnh Thanh đã có một hành trình đẹp tại The Face Vietnam 2026 khi có thêm những bài học mới trong hành trình làm nghề. Về phần mình, nam diễn viên nhắn nhủ đến các thí sinh trong đội: "Tôi đã đồng hành với các bạn đến chặng đường này rồi, bây giờ các bạn phải tiếp tục chiến đấu. Nếu không giành ngôi vị quán quân thì cũng không thể để huấn luyện viên của mình mất mặt".