Diễn viên Lê Phương nhập viện phẫu thuật tim

Mới đây, diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ hình ảnh nằm viện với dòng trạng thái: "Tái sinh". Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đồng thời, mọi người cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Lê Phương.

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết: "Trường hợp của tôi là tim bẩm sinh nhưng không phát hiện ra, tôi chỉ mới phát hiện tầm vài tháng gần đây và tôi cũng vướng một số công việc nên cố gắng giải quyết cho xong rồi phẫu thuật luôn. Tôi bị thông liên thất, theo bác sĩ nói đây là một trong những loại bệnh tim nhẹ nhất và may mắn không mổ hở mà chỉ nội soi. Với phương pháp này, tôi không gặp biến chứng nguy hiểm. Tôi cảm thấy may mắn vì phát hiện sớm, gặp được bác sĩ giỏi, có điều kiện chữa trị và nghỉ ngơi. Hơn nữa, từ đồng nghiệp, bạn bè đến khán giả đều hỏi thăm nên tôi thấy mình quá may mắn".

Song song đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 cũng tâm sự: "Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định và đang nằm theo dõi. Khoảng một hai ngày nữa, nếu sức khỏe tốt thì tôi được xuất viện còn bây giờ, tôi chỉ được nằm yên một chỗ thôi".





Mặt khác, Lê Phương gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là mẹ ruột vì bà luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian cô đóng phim và phẫu thuật. Lê Phương trải lòng: "Tôi đăng ảnh vì muốn lưu lại khoảnh khắc như mình được tái sinh lần nữa. Sau này khi tôi nhìn lại tấm ảnh đó, tôi cảm thấy mình may mắn vì có mẹ bên cạnh. Suốt một tháng đi phim, mẹ sát cánh bên tôi và lo lắng nhiều, đến bây giờ, tôi vẫn được mẹ chăm sóc. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều".

Ngoài gửi lời biết ơn đến khán giả, nữ diễn viên gốc Trà Vinh còn mong muốn mọi người đừng thờ ơ với cơ thể của chính mình. "Thông qua câu chuyện của tôi, tôi muốn nhắn gửi rằng mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Nếu có điều kiện, nên siêu âm tim ít nhất một lần, vì tim phổi là sự sống nên hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình", Lê Phương nói.