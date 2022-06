Loạt sao Việt bức xúc việc ‘say xỉn lái xe gây tai nạn chết người’

Gần đây, vụ việc một cán bộ Sở GTVT Bắc Giang uống rượu bia khi lái xe, tông chết 3 người gây xôn xao dư luận. Theo Công an TP.Bắc Giang, trước khi gây tai nạn, người này đã đi liên hoan với cơ quan cũ và uống rượu bia, hát karaoke.

Sự việc nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Hàng loạt cư dân mạng đề nghị bổ sung khung hình phạt nghiêm khắc để răn đe người vi phạm. Bên cạnh đó, không ít nghệ sĩ cũng bày tỏ bức xúc trước hành vi thiếu ý thức, xem thường tính mạng người khác khi tham gia giao thông.

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Quang Minh không giấu được sự bất bình: “Theo tôi, mỗi khi nghe tin người nào đó mất vì tai nạn giao thông mà thủ phạm là người say rượu thì tôi nghĩ đó là do ý thức của người điều khiển phương tiện còn quá kém và ỷ lại. Thứ hai, tại sao vẫn còn tồn tại trường hợp người say rượu lái xe gây chết người? Tôi nghĩ hình thức xử phạt những người này vẫn còn nhẹ. Vì vậy, án phạt cần phải nghiêm khắc hơn. Ngoài ra, theo tôi được biết người say rượu mà lái xe gây chết người ở nước ngoài họ xem như là một tội giết người. Đó là suy nghĩ và sự hiểu biết của riêng tôi”.

Về phía NSƯT Cát Tường, nữ diễn viên gọi việc say xỉn gây tai nạn là “tội ác”, cần có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn để tránh những vụ việc thương tâm tiếp diễn. Cô nói với Thanh Niên: “Uống rượu khi lái xe không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mà còn gây nguy hiểm đến những người tham gia giao thông khác. Cho nên đây là hành vi đáng lên án và cũng có thể được gọi là tội ác. Tôi nghĩ nên có khung hình phạt nặng hơn để răn đe và làm thức tỉnh ý thức của những người tham gia giao thông”.

Bên cạnh đó, MC Ghép đôi thần tốc cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người điều khiển giao thông. Đừng vì niềm vui phút chốc mà ảnh hưởng đến tính mạng người khác cũng như hủy hoại chính tương lai của mình. “Khi tham gia giao thông hãy cố gắng giữ tâm bình khí hoà, luôn tỉnh táo để xử lý các tình huống kịp thời... Đôi lúc tâm trạng mình không ổn định như đang có chuyện không vui, chuyện bực mình… cũng có thể xao nhãng, không an toàn huống hồ gì say xỉn. Cho nên tuyệt đối nói không với bia rượu khi tham gia giao thông”, diễn viên Cát Tường chia sẻ.





Đồng tình với các ý kiến trên, diễn viên Lê Phương cũng cho biết việc uống rượu bia khi lái xe vốn là điều cấm kỵ. Việc người vi phạm biết bản thân có nồng độ cồn cao nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông là hành vi kém hiểu biết và khó chấp nhận. Cô chia sẻ: “Vợ chồng tôi mỗi khi đi ăn uống hay gặp gỡ bạn bè, xác định có uống rượu bia sẽ đón taxi chứ không lái xe. Như vậy, mình vừa thoải mái ăn uống, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người. Tôi nghĩ việc lái xe đúng luật là do ý thức của mỗi người, mọi lý do của việc vi phạm đều là bao biện. Uống rượu bia rồi lái xe là đã sai, không cần giải thích”.

Bên cạnh đó, Á hậu Phương Anh cũng nêu quan điểm: “Tôi cảm thấy rất bức xúc khi đọc những tin như vậy, và vô cùng thương xót cho nạn nhân và gia đình của họ. Vì họ không hề có lỗi nhưng lại không may gặp tai nạn giao thông gây ra bởi những người không có ý thức. Hệ quả thì khôn lường. Có những trường hợp chỉ xây xát nhẹ, có những người bị thương tật vĩnh viễn và thậm chí là mất đi mạng sống. Vì vậy, chúng ta cần lên án những người không tuân thủ luật giao thông, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

Ngoài ra, nàng hậu sinh năm 1998 cũng bày tỏ sự bức xúc với một số đối tượng xem thường pháp luật. Cô nói: “Tôi nghĩ một phần là vì người vi phạm không cảm thấy sợ, không sợ trước những hệ quả có thể xảy ra, hoặc những hình thức xử phạt của cảnh sát giao thông. Họ nghĩ là chỉ cần du di một lần nhỏ này thôi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đây là suy nghĩ hết sức sai lầm vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng vĩnh viễn tới cuộc sống của rất nhiều người”.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 2.6, ông Nguyễn Đức Thịnh lái ô tô Audi mang biển 98A-499.44 đến đoạn ngã tư Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương (P.Ngô Quyền) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển 98B2-755.90 do ông Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi, trú P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang) cầm lái, chở theo vợ là bà Dương Thị Q. (44 tuổi) và con gái Nguyễn Thùy D. (13 tuổi). Hậu quả, cả ba người đi xe máy đều tử vong.