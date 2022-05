Hồng Vân đóng chính phim truyền hình mới ‘Giấc mơ của mẹ’

Sau thành công đột phá của Gạo nếp gạo tẻ và Cây táo nở hoa, VieON và VieChannel chuẩn bị cho “trình làng” bộ phim truyền hình lấy đề tài gia đình mang tên Giấc mơ của mẹ. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, quen thuộc với khán giả như: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Được làm lại từ bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc vào năm 2015, Giấc mơ của mẹ xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của bà Thanh. Bà hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho chồng và ba người con nhưng đến mãi sau này, các con mới thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. NSND Hồng Vân sẽ thủ vai bà Thanh tảo tần, yêu con. Vào vai ông Quốc - chồng bà Thanh là NSƯT Hữu Châu. Tuy không phải là trụ cột trong gia đình và thường tự ti về vấn đề tài chính nhưng ông lại là cầu nối giúp cân bằng mối quan hệ giữa con cái và ba mẹ.

Nhan Phúc Vinh sẽ vào vai Quang Minh, người con đầu của đôi vợ chồng. Anh là một luật sư giỏi, có chí tiến thủ nhưng gia trưởng và ưa sĩ diện. Diễm My 9X sẽ vào vai Trà My, người con thứ hai của đôi vợ chồng. Trà My là nhân vật lanh lợi và chính trực, dù rất yêu thương mẹ nhưng vì những bất đồng quan điểm mà Trà My và bà Thanh luôn tỏ ra căng thẳng với nhau. Con út trong gia đình là chàng trai trẻ, đầy hoài bão Kiên Cường do Trần Ngọc Vàng đảm nhận.

Lần nữa vào vai người mẹ của đại gia đình sau Gạo nếp gạo tẻ, NSND Hồng Vân nhận xét bà Thanh của Giấc mơ của mẹ có hình tượng gần với con người chị ngoài đời. “Bà Thanh trong Giấc mơ của mẹ có tính cách trái ngược hoàn toàn với vai diễn bà Mai Gạo nếp gạo tẻ trước đây. Tuy mỗi người mẹ đều có chung một nỗi lòng về con cái nhưng cách thể hiện tình thương của họ lại rất khác nhau”, Hồng Vân nói.





Không những sở hữu dàn diễn viên toàn sao, ê-kíp làm nên Giấc mơ của mẹ cũng quy tụ toàn những tên tuổi bảo chứng trong làng điện ảnh Việt. Bộ phim được đạo diễn bởi Nguyễn Minh Chung, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh, giám đốc sản xuất Nguyễn Quang Dũng, điều hành sản xuất Minh Đô và đơn vị đầu tư, phát hành VieON. Bên cạnh đó, nhạc phim Giấc mơ của mẹ được sáng tác và thể hiện bởi giọng hát da diết của nữ ca sĩ Bùi Lan Hương.

Với phiên bản Việt hóa, Giấc mơ của mẹ được hứa hẹn sẽ lồng ghép nhiều chi tiết phù hợp với văn hóa nước nhà và làm nổi bật hơn màu sắc của gia đình Việt Nam. Phía nhà sản xuất cho biết bối cảnh, các tình tiết đều được “uốn nắn” sao cho thuần Việt, mang tính đặc trưng dân tộc cao, từ các dịp lễ, các món ăn đến cách sinh hoạt trong gia đình. Giấc mơ của mẹ sẽ sớm được phát hành độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON.