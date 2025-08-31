Diễn viên Minh Luân: Tôi đang có những cột mốc đẹp trong đời

Minh Luân bày tỏ vinh dự vì đã có dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

Diễn viên Minh Luân là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu. Anh đã tham gia hơn 100 phim truyền hình lẫn điện ảnh. Chia sẻ với Thanh Niên, nam diễn viên nói 2025 có thể xem là năm thành công nhất của mình, bởi anh được trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Ngoài thành tích nghệ thuật, anh còn vinh dự được là thành viên tham gia diễu hành trong khối Văn hóa - Thể thao ở cả hai dịp lễ lớn là Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Niềm vinh dự hiếm có trong sự nghiệp của Minh Luân

Khi được mời tham gia sự kiện A80, Minh Luân chia sẻ đây là vinh dự hiếm có trong cuộc đời mình, nên anh đã gác lại toàn bộ công việc, xem đây là ưu tiên hàng đầu.

"Từ ngày 26.8, tôi bay ra Hà Nội để tham gia các buổi tập, sơ duyệt và tổng duyệt. Được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước là niềm tự hào lớn với tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi hai lần được đứng cùng các anh chị em nghệ sĩ trong đội hình diễu hành. Tôi vinh dự, tự hào, biết ơn và thấy mình nhỏ bé lắm, muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân để được cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ đời mình chắc không có nhiều cơ hội được trải nghiệm khoảnh khắc như thế", Minh Luân thổ lộ.

Nam diễn viên hào hứng chụp ảnh cùng đồng nghiệp Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh khi tham gia tập luyện Ảnh: FBNV

Cùng với các đồng nghiệp ở TP.HCM như Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh... ra Hà Nội tham gia diễu hành, Minh Luân cho biết anh cảm nhận rõ tình cảm nồng nhiệt từ khán giả thủ đô. Không ít người nhận ra anh qua các vai diễn trên màn ảnh, xin chụp hình lưu niệm, vẫy tay, gọi tên khi anh đi qua khiến Minh Luân vô cùng xúc động.

Sao phim Mẹ rơm bộc bạch: "Dù đã quen với các sự kiện đông người, quen với tiếng vỗ tay của khán giả, nhưng trải nghiệm lần này vẫn mang đến cho tôi cảm giác rất khác. Đó là sự hạnh phúc, tự hào, một niềm vui khó diễn tả thành lời. Tôi thấy mình may mắn khi được sống trong hòa bình, được làm người Việt Nam và góp một phần nhỏ vào ngày vui lớn của đất nước. Tôi biết ơn thế hệ ông cha đi trước đã hy sinh, đánh đổi hạnh phúc để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay".

Trong chuyến ra thủ đô lần này, diễn viên quê Đồng Tháp còn có dịp hội ngộ các nghệ sĩ miền Bắc. Anh bày tỏ niềm vui khi được đồng nghiệp và khán giả tại Hà Nội chào đón nồng nhiệt. Nam diễn viên 8X cho biết, suốt gần một tuần qua, các nghệ sĩ đã tập luyện bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường. Dù vất vả, có hôm thức đến khuya nhưng ai cũng nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng.

Dàn nghệ sĩ rạng rỡ trong ngày tổng duyệt A80 Ảnh: FBNV

Đầu tháng 7 vừa qua, Minh Luân được nhận huy chương vàng cá nhân tại Liên hoan sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần V năm 2025. Nam diễn viên bày tỏ huy chương vàng lần này là một dấu ấn lớn trong hành trang 20 năm sự nghiệp của mình, không chỉ về danh hiệu mà còn ở giá trị tinh thần. "Tôi đang có những cột mốc đẹp trong đời. Niềm vinh dự, sự biết ơn và tình cảm của khán giả chính là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa", anh bày tỏ.



