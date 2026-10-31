Diễn viên Ngân Khánh giờ ra sao?

Ngân Khánh sinh năm 1985, được khán giả yêu mến qua các dự án phim truyền hình như Gọi giấc mơ về, Tường Vi cánh mỏng, Cô dâu đại chiến, Quý cô thừa kế… Khi sự nghiệp đang phát triển, người đẹp bất ngờ sang nước ngoài học diễn xuất. Những năm gần đây, nữ diễn viên có cuộc sống kín tiếng, gần như vắng bóng khỏi làng giải trí khiến công chúng không khỏi tò mò.

Ngân Khánh là gương mặt quen thuộc với khán giả ở lĩnh vực phim truyền hình lẫn điện ảnh Ảnh: Mr AT

Ngân Khánh tiết lộ cuộc sống hiện tại

Trước thắc mắc của khán giả về sự vắng bóng của mình suốt thời gian qua, Ngân Khánh đã có những chia sẻ gây chú ý. Theo nữ diễn viên Tường Vi cánh mỏng, cô hiện đang sinh sống tại tiểu bang Minnesota (Mỹ). Cô mở đầu: “Cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm”.

Tại xứ người, Ngân Khánh trải qua những ngày bình yên bằng việc thức dậy lúc 6 giờ 30, điều mà trước đây chỉ khi có lịch trình quay hình cô mới làm được. Sau đó, nữ diễn viên 8X dành thời gian để thưởng thức cà phê hoặc trà, trước khi bắt đầu một ngày mới.

“Sống một vài năm ở đây, tôi mới hiểu thời tiết lạnh, ít thấy mặt trời dễ làm mình lười vận động hơn. Vì vậy, bất cứ lúc nào có thể, tôi cố gắng duy trì việc tập yoga, để giữ cơ thể có một độ dẻo dai nhất định”, sao phim Gọi giấc mơ về tiết lộ.

Ngân Khánh dành thời gian để khắc bí ngô, trang trí nhà cửa trong dịp Halloween Ảnh: Cắt từ clip Ngân Khánh Official

Ở Mỹ, Ngân Khánh dành thời gian tận hưởng các món ăn, khám phá thêm về vùng đất mới. “Điều tôi thích ở thành phố này là mọi khu sinh hoạt, mua sắm, ăn uống ở đây khá gần nhau”, cô nói. Sinh sống ở xứ người, nữ diễn viên nhớ về những kỷ niệm tại Việt Nam. Điển hình là khi nhìn thấy hình ảnh những quả bí ngô được trang trí trong ngày Halloween, sao nữ 8X nhớ về hình ảnh các em nhỏ tại quê nhà thắp đèn trong đợt Tết Trung thu.

Trong đoạn clip vừa được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Ngân Khánh chia sẻ về những khoảnh khắc đơn giản tại Mỹ. Cô ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi ngoài 40, dù ít son phấn trong cuộc sống đời thường. Trong video, nữ diễn viên dành thời gian đi mua sắm, giới thiệu về không khí mùa lễ hội ở vùng đất mới. Cô cũng tự tay khắc bí ngô để chuẩn bị đón Halloween.

Sao nữ 8X cũng chia sẻ những ký ức của mình về Việt Nam. Cô kể: “Nhìn hạt bí ngô, tôi lại nhớ mỗi lần chị đi chợ mua bí về nấu canh, có hạt là chị tôi lại để dành, rồi rang lên để ăn. Mỗi lần chị làm xong, mấy anh em cứ vây quanh lại tranh nhau cắn. Đúng là ai cũng sẽ có những tuổi thơ hồn nhiên, đáng yêu. Bây giờ lớn lên rồi, đi càng xa, sống càng lâu, tôi mới càng thấm thía rằng những khoảnh khắc giản dị như vậy thật ấm cúng và đáng trân trọng biết bao”.

