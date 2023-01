Diễn viên Nhật Bản tự tử sau khi tố bị đạo diễn cưỡng bức

Hôm 27.1, trang Shukan Bunshun đưa tin Milla Chiba tự tử tại nhà riêng vào tháng 12.2022 song đến nay gia đình mới công bố tin buồn. Người đẹp ra đi ở tuổi 36, không để lại thư tuyệt mệnh. Nữ diễn viên quá cố là mẹ đơn thân và có một con trai nay khoảng 3 tuổi. Bạn bè của Milla Chiba tiết lộ nhiều tháng trước khi đi đến quyết định cực đoan, sao nữ đã nhận được rất nhiều bình luận phỉ báng, những lời lẽ lăng mạ tiêu cực vì tố cáo đạo diễn Sono Sion từng có hành vi cưỡng dâm cô. Áp lực từ những lời lẽ tiêu cực của đám đông được cho là một trong những nguyên nhân khiến Milla Chiba tìm đến cái chết. Cùng với đó, người bạn tiết lộ sao nữ 8X sống u uất vì bệnh tật và phiền não chuyện gia đình.

Sự ra đi của Milla Chiba trở thành tâm điểm chú ý tại làng giải trí Nhật Bản những ngày qua. Sự việc giữa nữ diễn viên 36 tuổi và đạo diễn Sono Sion cũng được nhắc lại. Tháng 4.2022, truyền thông Nhật phanh phui chuyện Sono Sion từng có hành vi quấy rối, tấn công tình dục nhiều diễn viên nữ. Milla Chiba khi ấy cũng công khai là một trong những nạn nhân của nhà làm phim nổi tiếng này. Theo lời kể của người đẹp sinh năm 1986, cô từng được diễn viên Tak Sakaguchi đưa tới nhà riêng của Sono Sion. Khi vào phòng, Sakaguchi lấy cớ ra ngoài và không trở lại. Lúc này, Sion đã sàm sỡ nữ diễn viên và ép cô lên giường, cô ra sức phản kháng rồi nhân lúc ông ta cởi đồ đã lao ra khỏi phòng.

Trước những cáo buộc tình dục nhắm vào mình, Sono Sion kiên quyết phủ nhận thậm chí còn kiện một trang tin với lý do đưa tin sai sự thật. Đạo diễn này cũng phủ nhận cáo buộc của Milla Chiba, kiện cô tội phỉ báng. Động thái này khiến nữ diễn viên bị dư luận công kích, chỉ trích suốt thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân khác của Sono Sion đã đồng loạt lên tiếng và nhận được sự ủng hộ của những tên tuổi uy tín trong ngành, Sion sau đó phải viết thư tay xin lỗi.





Những tháng cuối đời, Milla Chiba trải qua quãng thời gian tăm tối vì ám ảnh quá khứ và chống chọi với bệnh tật. Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ nỗi ám ảnh khi bị quấy rối: “Bạn đã bao giờ rửa và chà xát cơ thể cho đến khi chảy máu? Nỗi sợ bị đẩy xuống giường khiến tôi không thể nằm ngửa khi ngủ. Khi tôi đánh răng, tôi nhớ lại lúc kẻ đó tấn công mình và rồi tiếp tục nôn mửa trong nhiều giờ. Tôi cảm thấy bẩn thỉu, lo lắng và không thể ngừng run rẩy khi gặp gỡ mọi người”, Milla Chiba tâm sự trong một bài đăng Twitter. Trong một bài đăng khác, người đẹp thất vọng về cách mọi người đối xử với những nạn nhân của quấy rối, tấn công tình dục. Cô cho rằng những lời lẽ thô tục, những ngôn từ xúc phạm làm tổn thương sâu sắc nạn nhân và đang nghiền nát phong trào #MeToo ở Nhật Bản. Cô thất vọng khi những người dám lên tiếng lại hứng “gạch đá” và cuối cùng phải đối mặt với kiện cáo.

Milla Chiba cũng từng xác nhận cô mắc bệnh mãn tính trong bài đăng trên trang cá nhân hồi tháng 5.2022: “Tôi không thể ăn và thậm chí còn nôn ra dịch từ dạ dày. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nỗi đau của mình, đến tài năng bị chà đạp, đến vẻ đẹp của lòng người và cuộc đời, tôi nhất định phải đứng dậy”. Ngôi sao xấu số cũng từng bộc bạch: “Tôi muốn lấy lại quyền tự do là chính mình, thứ mà tôi đã đánh mất do bị tấn công tình dục”.

Milla Chiba sinh năm 1986, cô gia nhập làng giải trí hồi 2005 với vai trò ca sĩ, từng là giọng ca chính của nhóm nhạc Scarlet Diva. Về sau, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn với một số bộ phim: Night, Because, For Those We Love, Hanakage… Những năm qua, sao nữ không còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hay diễn xuất. Trên mạng xã hội cô giới thiệu mình chuyển sang làm stylist, nhà thiết kế thời trang.