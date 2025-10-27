Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diễn viên 'Những cô gái chân dài' trải lòng về 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Thạch Anh
Thạch Anh
27/10/2025 07:29 GMT+7

Là khách mời trong 'Gõ cửa trái tim', Dương Yến Ngọc có những phút trải lòng về sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng sau sóng gió hôn nhân.

Dương Yến Ngọc từng là tên tuổi đình đám trong làng thời trang sau khi giành á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Đồng thời cô góp mặt trong một số dự án phim ảnh, điển hình là Những cô gái chân dài, Cú đấm...

Dù có nhiều lợi thế để phát triển sự nghiệp song đến năm 2008, người đẹp 7X gây bất ngờ khi chọn rời sàn diễn để tập trung cho vai trò làm mẹ. Sau đó, Dương Yến Ngọc gần như vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng góp mặt ở một vài chương trình.

- Ảnh 1.

Người mẫu Dương Yến Ngọc chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp, cuộc sống tại chương trình Gõ cửa trái tim

Ảnh: FBNV

Chia sẻ trong Gõ cửa trái tim, khi nhắc đến cột mốc đóng phim Những cô gái chân dài, Dương Yến Ngọc cho biết đó là mối duyên tình cờ. Thời điểm đó, khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ dự án phim về thế giới người mẫu, cô mới tự tin tham gia. “Vì tôi nghĩ mình đang đóng một vai mà mình đang làm hằng ngày, chứ tôi chưa từng tự tin về diễn xuất của mình vì là một tay ngang. Nhưng sau đó, phim lại nhận được sự yêu thích của khán giả. Từ cột mốc đó, các đạo diễn khác nhìn thấy tố chất của tôi mới mời tham gia các phim khác”, cô chia sẻ.

Khi có những dấu mốc trong sự nghiệp, Dương Yến Ngọc chọn gác lại sự nghiệp để lập gia đình vào năm 2007. Chia sẻ về quyết định này, người đẹp thừa nhận: “Lúc đó tôi nghĩ 28 tuổi là đã già rồi. Do đó, tôi đã chọn cuộc sống gia đình và tạm quên đi thế giới showbiz, nghĩ rằng đó là cuộc dạo chơi của tuổi trẻ”, cô kể.

Từng gác lại sự nghiệp để tập trung cho gia đình song cuộc sống riêng của Dương Yến Ngọc không trọn vẹn, khi trải qua 2 lần đổ vỡ. Song với nữ người mẫu, điều đó không phải là một bi kịch. Mặt khác, người đẹp phim Những cô gái chân dài trân trọng những trải nghiệm này vì giúp bản thân có nhiều thay đổi tích cực. 

- Ảnh 2.

Dương Yến Ngọc dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian vắng bóng

Ảnh: FBNV

Cô bộc bạch: “Hầu như các cuộc hôn nhân tan vỡ là do mọi người có cái tôi khác nhau. Nên hôn nhân trở thành môi trường giúp mình phá vỡ cái tôi, để từ cái riêng trở thành cái chung, để mình đi đến hành trình tìm kiếm hạnh phúc, giá trị thực sự cho mình”. Trong chương trình, Dương Yến Ngọc cởi mở khi nhắc về 2 cuộc hôn nhân dang dở. Cô nói hành trình vừa qua giúp thấu hiểu hơn về chính mình.

Dương Yến Ngọc sau những thăng trầm

Dương Yến Ngọc bộc bạch trong quãng thời gian không hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cô vẫn dành sự quan tâm cho thị trường giải trí. Nhờ đó, người đẹp 7X hình thành tư duy chăm sóc bản thân để giữ được vẻ tươi trẻ. Về cuộc sống hiện tại, nữ người mẫu bày tỏ: “Tôi đang được showbiz vẫy gọi. Khi đã trải qua nhiều phong ba bão táp, chắc tôi được thương nên quay lại nghề với tâm thế tươi mới. Năm sau cũng sẽ là năm đánh dấu sự trở lại sôi nổi của tôi”.

Nhìn lại những thăng trầm đã qua, diễn viên Những cô gái chân dài khẳng định không tiếc nuối. Dương Yến Ngọc xem đó là những bài học giúp bản thân trưởng thành, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

