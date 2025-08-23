Diễn viên Phan Sáng của 'Chim phóng sinh' ra sao sau biến cố ung thư?

Diễn viên Phan Sáng sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông bén duyên với phim ảnh khi đóng Chơn trong phim Chim phóng sinh của đạo diễn Trần Quang Đại Ảnh: BTC

Không chỉ đóng góp cho điện ảnh Việt qua vai diễn trong Chim phóng sinh đoạt huy chương vàng Liên hoan Truyền hình Toàn quốc, nghệ sĩ Phan Sáng còn dành tâm huyết cho những chương trình giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội. Nam diễn viên nói hành trình của ông bắt đầu từ nỗi day dứt khi thấy những người đồng cảnh ngộ tự ti, sống khép kín. “Tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để người khuyết tật được xã hội công nhận và hội nhập với mọi người”, ông chia sẻ.

Cuộc đời thăng trầm của diễn viên Phan Sáng

Dù xuất thân là diễn viên nghiệp dư, không được đào tạo trường lớp, Phan Sáng đã nỗ lực hết mình trong từng vai diễn. “Ngày đầu tiên lên phim trường, tôi ôm kịch bản mà không biết phải đọc thế nào, cứ sợ mình sẽ nói thoại như trả bài. Tối về không ngủ được vì vừa mừng vừa lo”, ông kể.

Vai diễn đầu tiên đã mang đến cho ông huy chương vàng Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 1998, mở ra bước ngoặt cuộc đời. Nhìn lại cột mốc đó, nam diễn viên Chim phóng sinh bộc bạch: “Tôi nghĩ, mình là người khuyết tật mà xã hội tạo điều kiện thì phải làm cho thật tốt, không được phụ lòng”, diễn viên Phan Sáng tâm sự.

Nghệ sĩ Phan Sáng gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Đời rất đẹp, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Có tiếng tăm, ông chọn dành số tiền kiếm được để gây dựng những hoạt động cộng đồng. “Mọi người hỏi sao không giữ tiền cho mình, nhưng tôi nghĩ còn sống ngày nào thì phải làm điều có ích ngày đó” ông chia sẻ.

Cuộc đời nhiều lần thử thách diễn viên Phan Sáng. Khi phát hiện bệnh ung thư năm 2021, ông vẫn lạc quan chống chọi. Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Tôi nghĩ, nếu mình không sống lâu thì cứ sống bình thường. Ngày nào còn sống là ngày đó phải tranh thủ làm việc có ích”.

Chỉ một tuần sau ca phẫu thuật, ông vẫn nén cơn đau để tổ chức chương trình cho trẻ khuyết tật. “Tôi mổ ngày 23, xuất viện ngày 30, sáng hôm sau là 1.6, tôi vẫn tự chạy xe ra làm chương trình, dù cân nặng tụt còn 31kg và vẫn còn rất đau”, ông nhớ lại.

Khi được hỏi có tiếc nuối vì gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian và tiền bạc cho cộng đồng, diễn viên Phan Sáng bình thản: “Tôi nghĩ đó là duyên phận của mình. Nếu cứ ngồi tiếc nuối thì ý chí sẽ gục ngã. Tôi luôn tin ngày mai sẽ tốt hơn, nên phải tiếp tục thôi”.