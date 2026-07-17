Diễn viên phim trăm tỉ của Trấn Thành hé lộ cuộc sống sau ánh đèn sân khấu

Là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích sân khấu và phim truyền hình, Quỳnh Lý tiếp tục đồng hành cùng sitcom Vitamin hạnh phúc bằng nguồn năng lượng trẻ trung và lối diễn xuất gần gũi. Không theo đuổi những tình huống kịch tính hay nhân vật quá gai góc, nam diễn viên lựa chọn chinh phục người xem bằng sự chân thật trong từng vai diễn.

Quỳnh Lý không ngại biến hóa ở nhiều vai diễn, từ sân khấu kịch đến phim ảnh Ảnh: NSX

Chia sẻ về những vai diễn trong sitcom, Quỳnh Lý cho biết: “Mỗi nhân vật trong Vitamin hạnh phúc đều rất gần với cuộc sống. Đó không phải những câu chuyện quá xa vời mà là những điều khán giả có thể bắt gặp mỗi ngày. Vì vậy, khi hóa thân vào nhân vật, mình không cần cố gắng làm điều gì quá lớn, chỉ cần diễn thật và đặt cảm xúc đúng vào từng tình huống”.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, Vitamin hạnh phúc còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực thông qua những câu chuyện dung dị. Đây cũng là điểm khiến Quỳnh Lý cảm thấy hào hứng khi đồng hành cùng chương trình trong nhiều tập phát sóng.

Nam diễn viên bày tỏ: “Điều mình thích nhất là sau mỗi câu chuyện đều có một thông điệp nhẹ nhàng. Khán giả có thể cười, có thể thư giãn nhưng cũng sẽ nhận ra một bài học nhỏ nào đó dành cho chính mình. Đó là giá trị mà mình nghĩ một sitcom nên mang lại”.

Xuất thân từ sân khấu kịch, Quỳnh Lý sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sitcom và phim truyền hình. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, mỗi loại hình nghệ thuật đều có những yêu cầu rất khác nhau và buộc diễn viên phải liên tục thay đổi để thích nghi. Nếu sân khấu đòi hỏi nguồn năng lượng mạnh mẽ, cách biểu đạt hình thể và cảm xúc rõ nét thì sitcom lại cần sự tiết chế, tự nhiên và tinh tế hơn khi mọi biểu cảm đều được máy quay ghi lại ở cự ly gần.

Quỳnh Lý góp mặt trong Vitamin hạnh phúc - nơi mỗi tập phát sóng là mỗi chủ đề phong phú, cung cấp những kiến thức về sức khỏe, giáo dục gia đình và những vấn đề thường gặp trong xã hội Ảnh: NSX

Quỳnh Lý chia sẻ: “Sân khấu giúp mình có nền tảng diễn xuất rất tốt, nhưng khi bước sang sitcom thì phải học cách tiết chế nhiều hơn. Chỉ cần một ánh mắt hay một biểu cảm nhỏ cũng có thể truyền tải được cảm xúc. Mỗi môi trường đều cho mình những bài học rất quý”.

Quỳnh Lý sinh năm 1995, anh được biết đến khi góp mặt trong hàng loạt web drama như Ghe bẹo ghẹo ai, Chị em song sinh... Cách đây không lâu, sự xuất hiện trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ hay phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, đưa hình ảnh, tên tuổi của nam diễn viên đến gần với công chúng.

Cuộc sống Quỳnh Lý ở tuổi 31

Ở tuổi 31, ngoài sự nghiệp, Quỳnh Lý còn gây chú ý bởi chuyện tình cảm bên người mẫu Tú Hảo. Cả hai không ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội, sau khi công khai mối quan hệ.

Theo nam diễn viên, nghệ thuật và cuộc sống cá nhân luôn cần được cân bằng để người nghệ sĩ có thể duy trì cảm xúc tích cực trên hành trình làm nghề. Quỳnh Lý cho biết: “Mình nghĩ sự nghiệp rất quan trọng nhưng cuộc sống cá nhân cũng cần được vun đắp. Khi có những mối quan hệ chân thành và một cuộc sống cân bằng thì người nghệ sĩ sẽ có nhiều cảm xúc hơn để đưa vào vai diễn”. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng xem sự chân thành là yếu tố quan trọng nhất để duy trì các mối quan hệ lâu dài, cả trong công việc lẫn cuộc sống.