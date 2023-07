Diễn viên Phúc An hạnh phúc với cuộc sống mẹ đơn thân bên 2 con gái

Diễn viên Phúc An là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cô sở hữu nét dịu dàng đúng chuẩn phụ nữ Á Đông FBNV

Bộ phim Gieo nhân dài 30 tập do TFS sản xuất, NSƯT Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn, được phát sóng trên kênh HTV7 đã đi được 2/3 chặng đường và nhận được sự quan tâm, theo dõi của khán giả. Đây là một bộ phim được cải biên từ hai tiểu thuyết Bỏ vợ và Bức thư hối hận của nhà văn Hồ Biểu Chánh, nói về luật nhân quả của cuộc đời. Nhân vật chính Võ Như Bình do ca sĩ Nam Cường thủ diễn, đóng cặp với anh là diễn viên Phúc An trong vai Ngọc Hương.

Gần 20 năm qua, Phúc An có cơ hội hóa thân qua hàng trăm vai diễn khác nhau nhưng có lẽ Ngọc Hương trong Gieo nhân là một dấu ấn quan trọng trong chặng đường làm nghề của cô. Hành trình nhân vật Ngọc Hương chia làm hai giai đoạn lúc 32 tuổi và gần 50, Phúc An có sự nghiên cứu kỹ và đầu tư trang phục, hóa trang từng giai đoạn, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn.

Hình ảnh trẻ trung của Phúc An trong vai Ngọc Hương ĐPCC

Tuy không phải là lần đầu Phúc An hợp tác với đạo diễn Hồ Ngọc Xum nhưng có thể nói, đây là một vai diễn ấn tượng mà cô may mắn được "chọn mặt gửi vàng". Nữ diễn viên chia sẻ trước cô, nhiều đồng nghiệp như Nhật Kim Anh, Quỳnh Lam, Ngọc Lan... rất thành công khi được đạo diễn lựa chọn tái hiện hình ảnh của người phụ nữ xưa trong các tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Dù vậy, Phúc An không sợ bị so sánh bởi theo cô, mỗi người đều có nét riêng về khuôn mặt cũng như diễn xuất.

Phúc An cho biết cô đọc kịch bản và nhận lời vì tìm thấy sự tương đồng ở tính cách bản thân trong nhân vật. Nữ diễn viên bộc bạch: "Đây là nhân vật hoàn toàn khác với những vai diễn tôi từng đóng. Tôi rất thích vai Ngọc Hương này, đọc kịch bản tới đâu là khóc tới đó. Hương là một cô gái hiền lành, nhân hậu, có hai con, luôn hy sinh hết lòng vì những người cô yêu thương. Cô ấy có một cái nốt ruồi ở dưới mắt gọi là "thương phu trích lệ" nên số phận nhân vật đầy rẫy những u buồn, bất hạnh. Tôi thấy đây là nhân vật rất đáng thương".

Phúc An thoải mái khi thể hiện cảnh tình cảm với bạn diễn Nam Cường ĐPCC

Trong phim Gieo nhân , nhân vật Ngọc Hương là mẫu người phụ nữ chịu thương, chịu khó, yêu chồng, thương con hết mực. Nhưng vì một biến cố trong cuộc đời, sự hiểu lầm của con trai đối với Ngọc Hương nên xảy ra những bi kịch nối tiếp bi kịch. Càng về sau, Ngọc Hương càng đau khổ khi giữa chồng (Nam Cường) và con riêng có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Những đoạn nội tâm giằng xé để làm sao trọn vẹn đôi đường bên chồng bên con đã giúp Phúc An gây được ấn tượng với khán giả. Không cần thoại, chỉ nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cô, khán giả đã cảm nhận được sự bi thương của nhân vật này.

Lần đầu hợp tác với ca sĩ Nam Cường nhưng cả hai kết hợp khá ăn ý, nhất là đoạn tình cảm. Phúc An nhận xét đồng nghiệp làm việc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, hiền lành và đàng hoàng. Trong quá trình đóng chung, cả hai luôn bàn bạc với nhau trước khi quay để phối hợp ăn ý. "Trong phim Hương lớn hơn Bình vài tuổi. Ở ngoài đời thì tôi cũng hơn Nam Cường 1 tuổi nên không có gì khó khăn khi thể hiện các cảnh tình cảm với nhau", Phúc An cho hay.

Phúc An hạnh phúc bên hai cô con gái FBNV

Về cuộc sống riêng, Phúc An hiện là mẹ đơn thân của hai cô con gái sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân từ năm 2018. Nữ diễn viên tâm sự một mình nuôi dạy 2 con gái ăn học khá vất vả nhưng cô thấy hạnh phúc khi có ba mẹ và các con bên cạnh quan tâm, động viên. "Ngày nào không đi đóng phim thì tôi dành hết thời gian cho các con. Con gái càng lớn càng có hiếu, biết quan tâm mẹ là động lực để tôi sống và cố gắng mỗi ngày. Bên cạnh đó, một niềm hạnh phúc khác đó là Tổ nghề đang rất thương tôi nên cho mình nhiều vai diễn hay", cô chia sẻ.