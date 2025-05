Diễn viên Puka - Gin Tuấn Kiệt đón con đầu lòng

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc khi chào đón thành viên mới trong gia đình Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc chia sẻ vợ chồng anh vừa chào đón thành viên mới. Nam ca sĩ bày tỏ khi nghe tiếng khóc chào đời của con, cảm xúc của anh thật khó tả. "Thế giới của ba mẹ nay chính là con", anh viết.

Nam ca sĩ vào phòng sinh gia đình để cùng vợ vượt cạn. Anh nắm chặt tay Puka để động viên tinh thần. Trải qua khoảnh khắc này, Gin Tuấn Kiệt dành nhiều lời ngọt ngào gửi đến vợ.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Ảnh: FBNV

Trong khi đó, diễn viên Puka cũng chia sẻ lại bài đăng của Gin Tuấn Kiệt. Cô viết: "Một tình yêu to bự từ một tình yêu to to. Cám ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này! Em cám ơn những lời chúc yêu thương từ mọi người nhiều lắm. Em hạnh phúc, em vỡ òa, em đã làm được. Và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm mẹ".

Qua loạt hình ảnh, có thể thấy dù vừa trải qua hành trình vượt cạn nhưng Puka vẫn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Cô không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng chồng nhìn ngắm thiên thần nhỏ vừa chào đời. Bài đăng của Gin Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận được sự quan tâm với gần 100.000 lượt thích cùng hàng ngàn lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ.

Từ khi kết hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt có cuộc sống viên mãn. Cặp sao "về chung nhà" hồi cuối năm 2023, sau khi trải qua quãng thời gian hẹn hò kín tiếng. Đến tháng 11.2024, Puka vui mừng thông báo mang thai con đầu lòng, nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ. Họ luôn đồng hành cùng nhau tại các sự kiện hay chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân, nhận được lượt tương tác "khủng".