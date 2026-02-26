Diễn viên Puka khóc nức nở trên truyền hình

Tập 175 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Huỳnh Lập cùng dàn khách mời gồm diễn viên Puka và diễn viên Lê Nhân. Tham gia chương trình, họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn cảnh của gia đình em Hồ Văn Vinh khiến dàn nghệ sĩ không khỏi xót xa Ảnh: NSX

Trong đó, câu chuyện của Hồ Văn Vinh (sinh năm 2013) khiến nhiều người xót xa. Cha của cậu bé là Hồ Văn Tèo, mang di chứng bại liệt nhưng vẫn cố gắng làm các công việc xịt thuốc, rải phân… với thu nhập 40.000 đồng/giờ. Trong khi đó, mẹ Vinh là Võ Thị Nghĩa - gần như gánh vác toàn bộ kinh tế gia đình. Mỗi ngày, chị đi bộ gần 30km để bán khoảng 200 - 250 tờ vé số, để có tiền lo cho người thân. Nhiều lúc cơn đau dữ dội đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng vì lo cho bữa ăn và việc học của các con nên chị vẫn cố gắng tiếp tục.

Mỗi ngày, Vinh và em trai dậy từ sớm, đi gần 9km đến trường. Dù vất vả, cậu bé luôn chăm chỉ học tập, xem đó là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống và giúp cha mẹ bớt nhọc nhằn. Gia đình hiện sống trong căn nhà khoảng 10m2 dựng tạm trên đất họ hàng. Mỗi khi mưa gió, căn nhà rung lắc khiến hai anh em không khỏi lo sợ.

Trải lòng của Puka và dàn sao Việt

Lắng nghe câu chuyện, MC Huỳnh Lập không giấu được sự xúc động, ôm động viên em Vinh. Anh chia sẻ điều khiến mình cảm thấy ấm lòng nhất chính là tinh thần hiếu học của cậu bé. Nghe Vinh kể về hành trình vượt khó, ngày ngày đi bộ quãng đường xa để theo đuổi con chữ, nam MC vừa bất ngờ, vừa xót xa. Đặc biệt, khi Vinh bật khóc lúc nhắc đến ước mơ học hành thành tài để báo hiếu cha mẹ, Huỳnh Lập không khỏi nghẹn lòng. Nam MC đã trao tặng em một chiếc xe đạp, mong hành trình đến trường của cậu bé bớt nhọc nhằn hơn.

Huỳnh Lập, Puka cảm phục trước nghị lực của Hồ Văn Vinh Ảnh: NSX

Diễn viên Puka không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình em Vinh. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ: “Em Vinh hiểu được hoàn cảnh của mình và rất hiểu chuyện. Vinh không ước cho riêng mình, dường như với em, điều ước cho bản thân là điều gì đó rất xa vời. Tôi thấy ước mơ lớn nhất của Vinh chỉ là học thật giỏi để sau này báo hiếu cha mẹ. Có lẽ cuộc sống quá khó khăn khiến cậu bé không còn dám mơ ước cho riêng mình nữa. Em còn quá nhỏ nhưng lại quá hiểu chuyện, điều đó khiến tôi rất đau lòng”.

Diễn viên Lê Nhân cho biết anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc khi theo dõi đoạn clip giới thiệu về hoàn cảnh gia đình em Vinh. Thế nhưng, khi chứng kiến những giọt nước mắt của các nhân vật trong chương trình, anh không thể giữ được bình tĩnh. Hình ảnh căn nhà hở vách, xuống cấp nghiêm trọng, đêm đến gió lùa lạnh buốt mà gia đình em Vinh đã phải chịu đựng suốt nhiều năm khiến nam diễn viên không khỏi xót xa.

Khi biết gia đình em Vinh vẫn mang theo những xấp vé số để tranh thủ bán kiếm thêm thu nhập, Huỳnh Lập, Puka và Lê Nhân đã chủ động nhận bán giúp ngay tại trường quay. Không chỉ các nghệ sĩ, nhiều khán giả có mặt cũng đồng loạt chung tay ủng hộ. Mọi người nhiệt tình mua vé số, thậm chí gửi thêm chi phí hỗ trợ với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn cùng gia đình Vinh.