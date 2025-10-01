Diễn viên Quốc Trường: Giờ quen là xác định cưới, không hẹn hò cho vui

Tối 30.9, sự kiện công chiếu phim Chị ngã em nâng diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Việt như danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Minh Luân, Lý Nhã Kỳ, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái, MC Quyền Linh… Bên cạnh đó là 2 diễn viên đến từ Thái Lan Mos Pataween Pataweenee và Isbanky Pataweekarn. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Vũ Thành Vinh sau thành công của Hai muối quy tụ dàn diễn viên như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Phương Lan, NSƯT Hoài Linh, NSND Tạ Minh Tâm…

Quốc Trường chụp ảnh tại sự kiện công chiếu phim Chị ngã em nâng Ảnh: HẢI DUY

Trong Chị ngã em nâng, Thương (Lê Khánh thủ vai) hết lòng chăm lo cho em trai Lực (Thuận Nguyễn thủ vai) sau khi cha mẹ qua đời, nhưng sự quan tâm sát sao, có phần áp đặt khiến tình cảm chị em không tránh khỏi rạn nứt và căng thẳng. Ngoài câu chuyện gia đình, bộ phim còn là câu chuyện tình yêu của Lực và Hải Âu (Uyển Ân thủ vai) cùng mối quan hệ giữa Thương và bác sĩ Trường (Quốc Trường thủ vai).

Quan điểm về hôn nhân của Quốc Trường

Bác sĩ Trường được xây dựng như hình tượng một người đàn ông si tình, song lại nóng nảy, bốc đồng và thiếu kiềm chế. Chính những mặt tính cách này đã đẩy mối tình với Thương vào nhiều bi kịch. Tác phẩm không chỉ đào sâu giá trị tình thân mà còn mở ra những góc nhìn đa chiều về tình yêu trong xã hội hiện đại.

Quốc Trường cho biết hình ảnh bác sĩ Trường trong Chị ngã em nâng mang màu sắc hoàn toàn khác biệt với chính anh ngoài đời thực. Nam diễn viên thẳng thắn nhìn nhận, ngay cả trong chuyện tình cảm, bản thân anh cũng có nhiều nét đối lập so với nhân vật này. Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Quốc Trường cho biết quan niệm về tình yêu của anh hiện tại đã khác xưa. Không còn bồng bột như thời tuổi trẻ, nam diễn viên giờ đây mong muốn xây dựng cho mình một mái ấm riêng sau chặng đường dài gắn bó với nghệ thuật.