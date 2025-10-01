Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diễn viên Quốc Trường: Giờ quen là xác định cưới, không hẹn hò cho vui
Video Giải trí

Diễn viên Quốc Trường: Giờ quen là xác định cưới, không hẹn hò cho vui

Hải Duy - Hữu Tín
01/10/2025 20:00 GMT+7

Sau thành công với Hai muối, đạo diễn Vũ Thành Vinh tiếp tục trình làng dự án điện ảnh Chị ngã em nâng. Trong bộ phim này, Quốc Trường đảm nhận vai bác sĩ Trường, một nhân vật mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thường ngày của anh. Bên cạnh những chia sẻ về vai diễn, nam diễn viên còn cởi mở tiết lộ quan điểm và trải nghiệm riêng trong chuyện tình yêu.

Tối 30.9, sự kiện công chiếu phim Chị ngã em nâng diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí Việt như danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Minh Luân, Lý Nhã Kỳ, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái, MC Quyền Linh… Bên cạnh đó là 2 diễn viên đến từ Thái Lan Mos Pataween Pataweenee và Isbanky Pataweekarn. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Vũ Thành Vinh sau thành công của Hai muối quy tụ dàn diễn viên như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Phương Lan, NSƯT Hoài Linh, NSND Tạ Minh Tâm

Diễn viên Quốc Trường: Giờ quen là xác định cưới, không hẹn hò cho vui - Ảnh 1.

Quốc Trường chụp ảnh tại sự kiện công chiếu phim Chị ngã em nâng

Ảnh: HẢI DUY

Trong Chị ngã em nâng, Thương (Lê Khánh thủ vai) hết lòng chăm lo cho em trai Lực (Thuận Nguyễn thủ vai) sau khi cha mẹ qua đời, nhưng sự quan tâm sát sao, có phần áp đặt khiến tình cảm chị em không tránh khỏi rạn nứt và căng thẳng. Ngoài câu chuyện gia đình, bộ phim còn là câu chuyện tình yêu của Lực và Hải Âu (Uyển Ân thủ vai) cùng mối quan hệ giữa Thương và bác sĩ Trường (Quốc Trường thủ vai).

Quan điểm về hôn nhân của Quốc Trường

Bác sĩ Trường được xây dựng như hình tượng một người đàn ông si tình, song lại nóng nảy, bốc đồng và thiếu kiềm chế. Chính những mặt tính cách này đã đẩy mối tình với Thương vào nhiều bi kịch. Tác phẩm không chỉ đào sâu giá trị tình thân mà còn mở ra những góc nhìn đa chiều về tình yêu trong xã hội hiện đại.

Quốc Trường cho biết hình ảnh bác sĩ Trường trong Chị ngã em nâng mang màu sắc hoàn toàn khác biệt với chính anh ngoài đời thực. Nam diễn viên thẳng thắn nhìn nhận, ngay cả trong chuyện tình cảm, bản thân anh cũng có nhiều nét đối lập so với nhân vật này. Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Quốc Trường cho biết quan niệm về tình yêu của anh hiện tại đã khác xưa. Không còn bồng bột như thời tuổi trẻ, nam diễn viên giờ đây mong muốn xây dựng cho mình một mái ấm riêng sau chặng đường dài gắn bó với nghệ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Trường Diễn viên Quốc Trường Chị ngã em nâng Điện ảnh Việt phim việt phim điện ảnh
