Diễn viên Quỳnh Lương và chồng thiếu gia đón tin vui

Quỳnh Lương và Tiến Phát hạnh phúc khi gia đình đón thêm thành viên mới Ảnh: FBNV

Thông qua trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng con mới chào đời. Sao phim Đừng làm mẹ cáu tiết lộ con gái tên Nala. Người đẹp 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi tổ ấm có thêm thành viên mới. Cô chia sẻ: “Dự án tôi ấp ủ từ đầu năm đã chính thức lên sóng rồi. Trộm vía mẹ vẫn khỏe, con thì ăn ngoan, ngủ ngoan. Cảm ơn sự quan tâm, yêu thương của tất cả mọi người”.

Chia sẻ về ngày đầu làm mẹ, Quỳnh Lương thừa nhận: “Cái tính bướng bỉnh, lì lợm của mẹ đã gục ngã trước hình ảnh chiếc kim nhỏ xíu cắm vào chân em để lấy máu. Em không khóc, mẹ khóc. Mẹ lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho em ngủ riêng rồi tự mẹ phá vỡ. Lúc nào mẹ cũng muốn ôm em, nhìn em, em đi tắm xíu là nhớ rồi. Mới xuất hiện có vài ngày mà thao túng tâm lý người ta thế rồi à”.

Quỳnh Lương hào hứng khi chụp cùng con gái Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ dành lời chúc mừng đến Quỳnh Lương và Tiến Phát. Một số cư dân mạng hy vọng sau khi tập trung cho gia đình nhỏ, nữ diễn viên 9X sớm trở lại với các dự án nghệ thuật.

Chuyện tình của Quỳnh Lương và chồng thiếu gia

Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên từ sau show hẹn hò Người ấy là ai. Dù đối diện với những thăng trầm song cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Nữ diễn viên 9X chia sẻ chính sự thẳng thắn giúp cả hai càng gắn bó. Sao phim Cô dâu hào môn khẳng định mình và Tiến Phát luôn nghiêm túc phát triển sự nghiệp riêng, không chia sẻ nhiều về đời tư lên mạng xã hội.

Sau quãng thời gian hẹn hò, Quỳnh Lương cùng bạn trai tổ chức lễ cưới tại nhà riêng vào ngày 21.3. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải thiệp mời cùng khoảnh khắc ngọt ngào bên người bạn đời kèm dòng chia sẻ: “Mời mọi người ăn cưới online cùng chúng tôi nha”. Trước đó, hồi tháng 1.2025, người đẹp thông báo mang thai, nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.