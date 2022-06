Diễn viên Ryan Grantham nhận tội giết mẹ, có thể bị xử chung thân

Ryan Grantham nhận tội giết người cấp độ hai vì giết mẹ mình, lên kế hoạch giết Thủ tướng Canada Justin Trudeau, theo CBC.

Vụ xét xử Ryan Grantham đang được tiến hành tại Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) trong tuần này khi các công tố viên làm sáng tỏ tình trạng tâm thần của nam diễn viên vào thời điểm gây án.

Cơ quan Công tố British Columbia xác nhận với tờ People rằng việc Grantham nhận tội giết mẹ - bà Barbara Anne Waite - phải nhận bản án chung thân.

Thủ tục xét xử bắt đầu hôm 13.6, xác định Grantham sẽ ngồi tù trong bao lâu trước khi anh ta đủ điều kiện để xin ân xá.

CBC đưa tin Grantham đã diễn tập vụ giết người và quay video, bao gồm cả cảnh quay vài giờ sau khi gây án, cho thấy xác mẹ anh bị bắn vào đầu khi đang chơi piano.

Sau vụ giết người ngày 31.3.2020, Grantham bị cáo buộc đã chất lên xe 3 khẩu súng, đạn dược, rượu, đồ dùng cắm trại và bản đồ chỉ đường đến Rideau Cottage, nơi Thủ tướng Justin Trudeau đang sống cùng gia đình, CBC đưa tin.

Ryan Grantham lên kế hoạch giết Trudeau trong một tuyên bố với cảnh sát cũng như các đoạn trích đọc tại tòa từ nhật ký riêng của anh ta. Grantham không đến tư dinh của Trudeau mà đến trụ sở cảnh sát Vancouver để tự thú.





Công tố viên Michaela Donnelly tham khảo hai báo cáo sức khỏe tâm thần cho thấy nam diễn viên đã trải qua “giai đoạn trầm cảm dữ dội” trong thời gian trước khi gây án, theo CBC.

Hồ sơ cũng cho thấy, Grantham đã “bị thúc giục thực hiện bạo lực và tự sát”. Các báo cáo cho biết nam diễn viên đưa ra quyết định giết mẹ mình “để không cho bà nhìn thấy cảnh bạo lực mà anh ta định thực hiện”.

Em gái của Grantham - Lisa Grantham - phát hiện mẹ đã chết vào ngày 1.4.2020 - nói rằng mẹ cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, là “người bạn tốt nhất” của cô.

“Mẹ dễ bị tổn thương và Ryan không cho bà cơ hội để tự vệ. Tôi rất đau lòng khi biết anh ấy là mối nguy hiểm cho cuộc sống của bà”, Lisa thú nhận. Cả cô và chị gái của mẹ đều nói với tòa rằng họ “sợ anh ta được ra tù”.

Ryan Grantham có nhiều vai diễn trong các phim như Diary of a Wimpy Kid (2010), The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009), The Troop (2009), Wimpy Kid (2010), Way of The Wicked (2014)... Vai diễn cuối cùng của anh trong tập phim phát sóng năm 2019 thuộc series Riverdale.