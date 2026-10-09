Diễn viên Sam lần hiếm hoi trải lòng về tuổi thơ thiếu vắng cha

Tập 207 của Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo cùng 2 khách mời là diễn viên Tiến Luật và diễn viên Sam. Họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Ước mơ giản dị của cô bé mồ côi

Trong chương trình, hoàn cảnh của Lâm Ngọc Nhi (sinh năm 2014) khiến nhiều người xót xa. Mẹ qua đời vì ung thư phổi năm 2017, từ đó em lớn lên trong sự chăm sóc của cha là Lâm Quang Khương (sinh năm 1983) và bà nội.

Theo chia sẻ, anh Khương làm nghề phụ hồ với tiền công khoảng 250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, gần đây mỗi tháng anh chỉ có việc làm khoảng 3 - 5 ngày. Suốt 5 năm qua, anh Khương còn phải chống chọi với gout. Bệnh ngày một nặng khiến tay chân xuất hiện nhiều khối u, phù nề và đau nhức.

Sam và Tiến Luật trở thành khách mời trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Dù đã trải qua phẫu thuật các khối u ở chân, sức khỏe của anh Khương vẫn chưa hồi phục. Không còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc, trong khi gia đình không có điều kiện tiếp tục điều trị, anh càng thêm chật vật với nỗi lo cơm áo và chuyện học hành của các con. Dẫu vậy, người cha chưa bao giờ nghĩ đến việc cho con nghỉ học. Mong mỏi lớn nhất của anh là các con được học hành đến nơi đến chốn, sau này có công việc ổn định để không phải trải qua cuộc sống vất vả như mình.

Gia đình Ngọc Nhi thuộc diện cận nghèo nhiều năm, hiện được hỗ trợ 200.000 đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, một người cháu gái hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để gia đình trang trải sinh hoạt. Anh trai Ngọc Nhi đang học lớp 12, còn chị gái học lớp 9. Thấu hiểu những nhọc nhằn của cha, các em hiếm khi đòi hỏi điều gì, chỉ mong anh Khương bớt đau bệnh, có đủ sức khỏe để tiếp tục ở bên, chăm lo cho gia đình.

Lý do khiến Sam bật khóc

Chứng kiến hoàn cảnh của Ngọc Nhi, MC Thanh Thảo không khỏi xót xa trước hành trình người cha một mình nuôi con sau khi vợ qua đời. Hình ảnh anh Khương luôn canh cánh nỗi lo mưu sinh, cố gắng chắt chiu từng đồng để các con được tiếp tục đến trường khiến nữ MC xúc động.

Dàn nghệ sĩ động viên gia đình Ngọc Nhi trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Trong khi đó, Sam bật khóc khi nghe Ngọc Nhi chia sẻ về ước mơ giản dị của mình. Cô bé chỉ mong sau này lớn lên, có thể đi làm kiếm tiền để mua tặng cha một chiếc áo mới. Với nhiều người, đó có thể chỉ là món quà bình thường, nhưng với Ngọc Nhi, ước mong ấy chứa đựng tình yêu thương dành cho người cha ngày ngày chịu đựng đau đớn vì bệnh tật, chắt chiu từng đồng để nuôi các con khôn lớn. Chính sự hồn nhiên và tình cảm của cô bé đã khiến Sam không thể kìm được nước mắt.

Nữ diễn viên càng thêm đồng cảm khi nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Sam kể cha cô qua đời khi cô mới khoảng 5-6 tuổi, để lại mẹ một mình nuôi hai con trưởng thành. Từng trải qua những năm tháng thiếu vắng tình cha, cô thấu hiểu nỗi chạnh lòng của Ngọc Nhi mỗi khi nhìn bạn bè có đủ cha mẹ bên cạnh. Sam cũng nghẹn ngào trước mong ước của cô bé: cha luôn giữ gìn sức khỏe, sống thật lâu để chờ đến ngày em trưởng thành và có thể báo hiếu.

Động viên Ngọc Nhi, nữ diễn viên nhắn nhủ: “Cô cũng không tự tin rằng mình thành công hơn ai khác, nhưng ít nhất mình có ước mơ và luôn phải biết cố gắng. Cô mong con đừng bao giờ nghĩ rằng hoàn cảnh hiện tại sẽ quyết định cả cuộc đời mình. Nghe con chia sẻ rằng con buồn khi thấy bạn bè có mẹ còn mình thì không, cô rất xúc động vì lúc nhỏ cô cũng từng buồn như vậy. Có thể chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng mình vẫn còn rất nhiều thời gian để học tập. Vì vậy, đừng từ bỏ ước mơ mà hãy luôn cố gắng”.