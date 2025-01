Diễn viên 'Star Wars' chiến đấu với bệnh tâm thần phân liệt

Jake Lloyd gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần từ thời còn đi học và đến nay vẫn phải điều trị ẢNH: AFP

Trong cuộc trò chuyện được Clayton Sandell (đồng tác giả của Star Wars: Timelines) đăng tải dịp đầu năm 2025, Jake Lloyd chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh tâm thần phân liệt trong nhiều năm qua. Trước đó, Lisa Lloyd - mẹ của cựu sao nhí, tiết lộ con trai bà đã bị chi phối bởi những cuộc chiến liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Vài tuần trước, Jake đã hoàn thành 18 tháng điều trị tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần nội trú ở Nam California (Mỹ). Khi năm mới bắt đầu, sao nhí nổi tiếng một thời đang ở một trung tâm phục hồi chức năng mới, nơi anh được điều trị tích cực và có thể tự do đi lại theo ý muốn.



Jake Lloyd (bìa phải) bên cạnh nhà làm phim George Lucas (đeo kính) - đạo diễn Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, hồi 2005

ẢNH: AFP

Ngoài chứng bệnh tâm thần phân liệt, mẹ của Jake Lloyd từng tiết lộ trước đó rằng cựu diễn viên mắc anosognosia (một chứng bệnh thần kinh khiến bệnh nhân không nhận thức được khiếm khuyết thần kinh hoặc tình trạng tâm thần của mình). Bà cho biết tình trạng của Jake khiến anh không muốn uống thuốc vì anh không tin rằng mình bị bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh dần vượt qua điều đó và nhận thức rõ hơn về sức khỏe của mình. "Hiện tại tôi có thể chấp nhận việc tiếp tục điều trị, các liệu pháp và thuốc dành cho mình. Mọi người đều rất ủng hộ tôi", sao phim Jingle All the Way chia sẻ.

Clayton Sandell tiết lộ trong quá trình trò chuyện Jake Lloyd có vẻ mạch lạc, háo hức muốn nói nhưng đôi khi lại nhầm lẫn từ ngữ hay lạc đề. Mẹ anh tiết lộ điều đó thường xuyên xảy ra. Cựu diễn viên 35 tuổi cho biết những điều tốt đẹp đã đến với mình trong giai đoạn điều trị. Anh nhận thức được việc chạm đến thứ gọi là "đáy vực" là điều cần thiết phải xảy ra để trung thực tham gia điều trị, uống thuốc và trung thực sống với chẩn đoán của mình.

Jake Lloyd thời còn là sao nhí. Nhiều năm qua, anh không còn đóng phim, sống kín tiếng ẢNH: AFP

Giờ đây, ở tuổi 35, Jake Lloyd vẫn là một người hâm mộ của Star Wars với những kỷ niệm đẹp khi quay The Phantom Menace và trải nghiệm được tương tác với những người hâm mộ khác. Cựu sao nhí nói đó là điều lành mạnh, giúp ích cho quá trình điều trị của mình và bản thân trân trọng những tình cảm, sự ủng hộ mà nhiều khán giả dành cho mình.

Bà Lisa Lloyd cập nhật tình trạng của con trai: "Jake thực sự đang khỏe hơn rất nhiều so với trước kia. Đây là một sự nhẹ nhõm lớn đối với tôi và những người còn lại trong gia đình. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi Jake vẫn khỏe mạnh và đang thực sự nỗ lực. Chúng tôi đánh giá cao điều đó". Vị này cho biết gần đây hai mẹ con họ thường đi xem phim và việc điều trị đã giúp Jake tập trung trong suốt quá trình theo dõi bộ phim dài 2 tiếng.

Trong cuộc trò chuyện vào năm ngoái, mẹ của Jake Lloyd bác bỏ những suy đoán cho rằng phản ứng tiêu cực của giới phê bình và khán giả đối với phần phim The Phantom Menace là lý do khiến sao nhí này từ bỏ diễn xuất và suy giảm sức khỏe tâm thần. Bà tiết lộ gia đình bên nội của Jake có tiền sử mắc tâm thần phân liệt.

Jake Lloyd bên cạnh diễn viên Liam Neeson, Natalie Portman khi đóng Star Wars: Episode I The Phantom Menace ẢNH: LUCASFILM

Jake Lloyd sinh năm 1989 tại Mỹ, anh bắt đầu đóng phim từ năm 1996 và nhanh chóng trở thành sao nhí nhờ tham gia nhiều tác phẩm: Unhook the Stars, Jingle All the Way, Apollo 11, Madison… Jake Lloyd có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất khi được đạo diễn George Lucas chọn vào vai Anakin Skywalker trong Star Wars: Episode I The Phantom Menace (Chiến tranh giữa các vì sao: Tập 1 - Hiểm họa bóng ma) ra mắt năm 1999. Sau bộ phim, nam diễn viên tham gia một vài dự án khác rồi gác lại sự nghiệp diễn xuất vào đầu thập niên 2000.