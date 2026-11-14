Diễn viên Tấn Bo trước khi vướng vòng lao lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can, trong đó có diễn viên hài Tấn Bo, liên quan phim ca nhạc Huy Bến xe. Thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo ghi nhận từ hệ thống Google Trends, từ khóa liên quan đến nam diễn viên đang được tìm kiếm tăng vọt. Trong đó phải kể đến một số từ khóa như “Tấn Bo”, “diễn viên Tấn Bo”, “Huy Bến xe”... Bên cạnh đó, những thông tin về sự nghiệp, cuộc sống riêng của nam diễn viên Lên chùa bán nhang cũng được nhiều người tìm kiếm.

Sự nghiệp của diễn viên Tấn Bo

Hình ảnh Tấn Bo trong phim Huy Bến xe Ảnh: Cắt từ clip H.B.X

Tấn Bo tên thật là Phạm Tấn Phúc, được biết đến là một diễn viên hài. Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm nổi tiếng khi kết hợp cùng anh trai Tấn Beo qua các tiểu phẩm hài như Lên chùa bán nhang, Mơ làm ca sĩ, Năm nổ về làng… ghi điểm bởi nét diễn duyên dáng, hài hước. Bên cạnh đó, anh còn tham gia các dự án phim ảnh như Khi đàn ông có bầu, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Thương lắm đò ơi…

Tuy nhiên quãng thời gian sau, Tấn Bo ít xuất hiện chung với anh trai mà có những định hướng riêng trong nghề. Quãng thời gian này, anh có cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng góp mặt trong các gameshow như Giải mã tri kỷ, Mảnh ghép hoàn hảo. Nam diễn viên từng bộc bạch: “Bản thân tôi sống khép kín, ẩn dật vì có những nỗi niềm riêng tư nên không thích nói nhiều về bản thân mình”.

Thông tin liên quan đến diễn viên Tấn Bo được nhiều người quan tâm Ảnh: NSX MGHH

Trong một chương trình, Tấn Bo cho biết bản thân không sợ tên tuổi bị mai một, mà mãn nguyện với vị trí của mình. Trước sự xuất hiện của những gương mặt trẻ, anh thẳng thắn chia sẻ về quan điểm của mình: “Khán giả có thể không thấy mình thường xuyên nhưng nhắc tới tên Tấn Bo người ta còn nhớ là được rồi”.

Tên tuổi của Tấn Bo cũng từng bị nhắc đến bởi ồn ào. Còn nhớ hồi 2019, nam diễn viên vướng ồn ào nợ nần. Trong một chương trình, vợ nam nghệ sĩ cũng từng tiết lộ về chuyện gia đình gặp nhiều biến cố, trong đó có kinh doanh thất bại.

Hiện tại, thông tin liên quan đến vụ diễn viên Tấn Bo bị khởi tố được nhiều người quan tâm. Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo nhận lỗi và bày tỏ sự hối hận. Anh chia sẻ vừa qua bản thân có tham gia clip cùng Hiệp "Đen", ca sĩ Dương Chấn Huy…

“Phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn để Hiệp “Đen” đánh bóng tên tuổi. Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tham gia clip này. Tôi vi phạm nên xin chịu tội. Tôi khuyên các nghệ sĩ cố gắng giữ gìn bản thân, đừng để sa ngã hay để hệ lụy xảy ra như tôi”, anh nói.