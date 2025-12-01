Diễn viên Thanh Hương nói về chuyện Nam tiến sau đổ vỡ

Sau Tìm xác: Ma không đầu, Thanh Hương tiếp tục với vai diễn điện ảnh mới trong phim Mùi phở. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên cho biết khi nhận được lời mời của đạo diễn Minh Beta, cô đọc kịch bản và thấy rằng đây là vai diễn hay, có tính chất quan trọng trong phim nên quyết định thử sức. “Tạo hình của nhân vật cũng hài hước nên tôi chọn thay đổi diện mạo để khác với những vai diễn trước đó mình từng tham gia”, người đẹp 8X bày tỏ.

Tạo hình của Thanh Hương trong phim Mùi phở Ảnh: NVCC

Trong sự nghiệp, Thanh Hương từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn như Phan Hương trong Người phán xử, Lan trong Quỳnh búp bê, Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao… Nữ diễn viên chia sẻ khi nhận một kịch bản mới, điều cô chú trọng là nhân vật phải có sự khác biệt so với những vai diễn khác hoặc bản thân thấy được rằng mình có thể tạo ra màu sắc riêng cho nhân vật. “Tôi tin rằng vai diễn lần này sẽ là hình ảnh mới khi mang lại tiếng cười cho mọi người”, cô bật mí.

Quan điểm làm nghề của Thanh Hương

Gần đây, Thanh Hương tập trung phát triển ở lĩnh vực điện ảnh. Còn đối với truyền hình, nữ diễn viên nói cô vẫn trải nghiệm song đang chờ một kịch bản, một vai diễn thú vị. Nói về việc “lấn sân” sang màn ảnh rộng, người đẹp 8X bày tỏ: “Mọi người cũng biết tôi đã có hành trình rất dài của phim truyền hình và may mắn có được những thành tựu. Tôi cũng muốn thử sức ở những lĩnh vực mới, chẳng hạn như điện ảnh. Đó là lý do thời gian gần đây mọi người thấy tôi xuất hiện nhiều trên màn ảnh rộng hơn”.

Khi được hỏi về ý định phát triển sự nghiệp ở TP.HCM, Thanh Hương chia sẻ: “Câu chuyện Nam tiến là của ngày trước. Bây giờ vấn đề di chuyển không còn quá khó khăn nữa nên tôi vẫn chọn bay ra bay vào để tham gia phim ảnh. Ngoài Mùi phở, thời gian tới tôi còn tham gia một số dự án. Tôi thấy việc bay ra bay vào cũng khá thoải mái, không bị hạn chế gì. Nên tôi sẵn sàng có thể Nam tiến nếu như mọi người chào đón mình”.

Sau thành công trong lĩnh vực phim truyền hình, Thanh Hương không ngại thử sức mình ở điện ảnh Ảnh: NVCC

Một trong những điều khiến Thanh Hương thấy thú vị khi tham gia Mùi phở là được làm việc cùng nghệ sĩ Xuân Hinh. Với nữ diễn viên, đây là một trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp vì: “Tôi quay với nghệ sĩ Xuân Hinh rất nhiều, ở ngoài là hai bố con và trong phim là mối quan hệ khác nên có nhiều cái đặc biệt. Bố Xuân Hinh diễn rất đời nên để làm việc với bố mình cũng phải học hỏi, trau dồi. Dù khoảng cách tuổi khá xa nhưng không có gì là khó khăn khi làm việc chung cả”.

Sau đổ vỡ, Thanh Hương chủ yếu tập trung cho công việc. Khi được hỏi về chuyện có áp lực với những thành tựu đạt được trong sự nghiệp diễn xuất, người đẹp 8X cho rằng nếu mang tâm thế áp lực sẽ không làm được việc gì. Theo cô, không riêng gì nghề diễn mà trong bất cứ công việc nào cũng cần sự bản lĩnh nhất định.

Thanh Hương nói: “Nếu chúng ta giữ được tâm lý tốt thì mới làm được, đặc biệt là đối với phim ảnh. Tôi không quan tâm đến những áp lực vì tôi vẫn nhận mình là một tân binh của điện ảnh. Đã là gương mặt mới thì việc học hỏi, trau dồi và sai làm lại, không sao cả. Nhưng cái quan trọng là mình phải thật sự yêu vai diễn và làm việc một cách chuyên nghiệp. Tôi mong sẽ có may mắn đến với mình ở lĩnh vực mới là điện ảnh”.

