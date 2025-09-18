Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Diễn viên Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới giữa ồn ào?

Thạch Anh
Thạch Anh
18/09/2025 13:28 GMT+7

Việc hình ảnh mới của 'Cải mả' không có tên Thiên An khiến nhiều người tò mò. Trước đó, fanpage phim từng chia sẻ hình ảnh của nữ diễn viên 9X.

Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới giữa ồn ào? - Ảnh 1.

Nhà sản xuất từ chối trả lời về việc hình ảnh mới của phim Cải mả không có tên Thiên An

Ảnh: FBNV

Nhà sản xuất phim Cải mả gây chú ý khi chia sẻ poster phim, với sự góp mặt của dàn diễn viên như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Kim Hải… Kèm theo đó, fanpage của dự án này đăng tải thông tin: “Lần đầu tiên, một bộ phim điện ảnh Việt Nam đặc tả tục cải táng - nét văn hóa từ ngàn năm của người Việt - bằng góc nhìn điện ảnh chân thật và đầy ám ảnh”.

Đáng chú ý, trong danh sách dàn diễn viên xuất hiện trên poster không có tên Thiên An, dù trước đó cô được giới thiệu sẽ góp mặt trong tác phẩm phim kinh dị này. Điều đó khiến nhiều khán giả tò mò. Dưới phần bình luận, nhiều người thắc mắc khi poster phim không nhắc đến diễn viên Thiên An. Một số ý kiến còn cho rằng sao nữ 9X đã bị gạch tên sau ồn ào đời tư.

Khi chúng tôi liên hệ, phía nhà sản xuất từ chối trả lời về vụ việc.

Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới giữa ồn ào? - Ảnh 2.

Hình ảnh của Thiên An từng được nhà sản xuất Cải mả hé lộ trên fanpage phim

Ảnh: NSX

Thiên An trước vụ bị xóa tên trong phim 'Cải mả'

Trước đó, vào ngày 10.9, fanpage phim Cải mả từng đăng tải hình ảnh của Thiên An và Rima Thanh Vy, vấp phải những bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Bài viết chia sẻ: “Trong Cải mả, mỗi nhân vật đều mang theo một nỗi ám ảnh riêng, gắn liền với những nghi lễ cải táng đầy rợn ngợp. Thiên An: như ngọn nến lay lắt trong gió, ánh mắt cô luôn hướng về những khoảng tối, nơi ký ức chưa từng ngủ yên”.

Cùng thời điểm đó, trên fanpage sở hữu hơn 500.000 lượt theo dõi, Thiên An cũng đăng tải hình ảnh của mình trong phim, kèm theo dòng chia sẻ về nhân vật: “Như Yên - một cô gái đi tìm sự thật đằng sau những điều kỳ bí. Một sản phẩm tâm lý gia đình mang theo hơi thở tâm linh dự kiến khởi chiếu vào ngày 24.10”.

Thời gian qua, vụ ồn ào giữa Thiên An và Jack được nhiều người quan tâm. Như Thanh Niên thông tin, TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 16 TP.HCM) đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc "tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An). Tháng 7.2025. TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ đã chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP.Thủ Đức, TP.HCM cũ (nay là TAND khu vực 2 TP.HCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Hot girl Thiên An đưa con đến phim trường khi đóng 'Linh miêu'

Hot girl Thiên An đưa con đến phim trường khi đóng 'Linh miêu'

Hot girl Thiên An đánh dấu sự trở lại màn ảnh với vai diễn Mỹ Kim trong 'Linh miêu - Quỷ nhập tràng'. Người đẹp thừa nhận đây là vai diễn thử thách lớn nhưng cũng mang đến cho cô nhiều trải nghiệm.

Thiên An diễn viên Thiên An Cải mả phim Cải mả ồn ào đời tư
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
