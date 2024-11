Diễn viên Thu Quỳnh khoe dáng thon thả sau khi sinh con

Bộ sưu tập An Kỳ Tân Giao mang câu chuyện văn hóa khi mỗi tà áo dài như trở thành biểu tượng của sự tiếp nối giữa quá khứ với hiện tại. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật hoa văn triều Nguyễn với những hình ảnh tượng trưng cho lời chúc may mắn, an yên. Các hoạt động quen thuộc trong ngày đầu năm như đi lễ chùa, thả cá chép, chơi hoa... cũng được tái dựng lại qua kỹ thuật vẽ độc đáo, thêu đính thủ công... trên nền vải áo dài.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập áo dài của Thảo Nguyễn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Trên hàng ghế khách mời, NSND Thu Hà diện bộ áo dài với tông xanh lá, thân áo in họa tiết hoa văn triều Nguyễn biểu tượng cho sự may mắn Ảnh: NVCC

Diễn viên Thu Quỳnh nhận được nhiều lời khen về sắc vóc "mẹ hai con" khi xuất hiện trên hàng ghế đầu. Người đẹp diện bộ áo dài tơ lụa mềm mỏng dệt hoa đào, phom dáng suông với kỹ thuật cắt may thủ công tinh gọn, giúp thể hiện vẻ đẹp đậm chất Á Đông nhưng không kém phần hiện đại Ảnh: NVCC

Diễn viên Trang Emma (ngoài cùng bên phải) - nữ chính của bộ phim Không thời gian đang phát sóng khung giờ vàng - khoe vẻ đẹp tươi tắn, nhẹ nhàng qua mẫu áo dài với họa tiết quạt lông hạc Ảnh: NVCC

MC Mai Anh khoe nhan sắc trong tà áo dài đỏ Ảnh: NVCC

Sự kiện trình diễn bộ sưu tập mới quy tụ hơn 100 khách mời. Diễn viên Bảo Thanh gây chú ý khi đảm nhận vai trò vedette. Lần đầu tiên trình diễn thời trang ở vị trí kết màn, sao phim Về nhà đi con gây ấn tượng bởi những bước đi uyển chuyển, duyên dáng. Thiết kế này lấy cảm hứng từ phong tục đi lễ chùa đầu năm Ảnh: NVCC

Đảm nhận vai trò first face của bộ sưu tập là diễn viên Ngọc Huyền. Cô diện áo dài phom dáng ôm eo nhẹ nhàng, nữ tính kết hợp cùng nón lá. Khi catwalk, người đẹp phim Thương ngày nắng về khéo tôn vòng eo "con kiến" Ảnh: NVCC