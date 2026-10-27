Diễn viên Thúy Ngân chia sẻ 'tin vui'

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thúy Ngân chính thức tái xuất với vai nữ chính trong dự án Bắt cá ba tay. Người đẹp 9X đảm nhận vai Yên, một cô gái bất ngờ được cả 3 người yêu cũ muốn “nối lại tình xưa”. Tuy nhiên, việc cùng lúc bước vào những buổi hẹn hò cùng 3 người đàn ông đẩy Yên vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Đây là dự án mà Ngân thấy rất... kỳ lạ. Mọi thứ diễn tiến rất nhanh, kể từ khi bắt đầu biết về dự án, rồi nhận vai và quay. Ngân rất trông đợi ngày tác phẩm ra mắt vì màu sắc phim này vẫn còn khá mới. Ngân chưa bao giờ đóng phim rom-com, vừa tình cảm vừa hài hước. Chưa kể xưa giờ mọi người luôn nói là Ngân không biết hài, hơi thanh niên nghiêm túc. Thật ra từ lúc bước vào phim ảnh đến giờ đa phần những vai diễn của Ngân là gai góc, càng ngày càng chững chạc hơn. Chỉ có vai diễn này là đi ngược lại”.



Vai diễn mới của Thúy Ngân

Thúy Ngân hẹn hò cùng lúc 3 người đàn ông trong phim mới Ảnh: NSX

Trước đó, nhà sản xuất công bố 3 nam chính gồm Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis nhưng giữ kín thông tin về nhân vật nữ khiến nhiều khán giả tò mò. Trong lần tái xuất này, nữ diễn viên quê Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp) hóa thân thành một cô gái hiện đại, chủ động trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, việc bước vào những buổi hẹn hò với cùng lúc 3 chàng trai khiến nhiều khán giả thắc mắc: Liệu Yên là người con gái hiện đại sẵn sàng chủ động trong cuộc chơi tình cảm để lựa chọn ra người mình yêu nhất hay chỉ đang đi tìm cảm giác vui vẻ, được chăm sóc, nâng niu trong tình yêu?

Theo nhà sản xuất, Yên không đơn thuần được xây dựng như một cô gái thích "bắt cá" để tạo tiếng cười. Nhân vật này có đủ sự tinh quái để khiến khán giả tò mò, nhưng cũng đủ những khoảng trống để đặt câu hỏi về lý do cô luôn cần nhiều hơn một người trong tình yêu. Đây cũng là điểm khiến màn trở lại điện ảnh của Thúy Ngân thu hút sự quan tâm.

Khoảnh khắc tình cảm giữa Thúy Ngân và bạn diễn Otis trong phim Ảnh: NSX

Đặc biệt, việc đặt Thúy Ngân bên cạnh Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis cũng mở ra một cấu trúc thú vị cho bộ phim. Nếu mỗi nam chính đại diện cho một kiểu người đàn ông khác nhau, Yên cũng cần thay đổi cách ứng xử khi ở cạnh từng người. Trong một số hình ảnh được chia sẻ, khoảnh khắc nữ diễn viên 9X tình cảm bên bạn diễn kém tuổi khiến khán giả thích thú.

Chia sẻ thêm về vai diễn mới, Thúy Ngân cho biết cô phải nghiên cứu nhân vật rất lâu, đặt mình vào bối cảnh đưa ra lựa chọn của Yên để sống với từng tính cách của cô gái này. Theo cô, điều thử thách mình chính là làm sao để phác họa hình ảnh một cô gái dù cùng lúc "mập mờ" với 3 người nhưng không hề trêu đùa tình cảm.

"Ngược lại, đây là cách một cô gái đang nghiêm túc với tương lai, tìm hiểu những người có tính cách khác nhau để cuối cùng nhận ra mình muốn gì, nhằm có sự gắn bó lâu dài với người mình chọn", Thúy Ngân cho hay.

Bắt cá ba tay là dự án thuộc thể loại rom-com do Như Trang đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô. “Tôi thật sự tin tưởng và biết ơn tầm nhìn của nhà sản xuất khi sẵn sàng đón nhận cách tiếp cận mới mẻ trong câu chuyện tâm lý và tình yêu của bộ phim, nhằm mang lại một luồng gió khác biệt cho thị trường điện ảnh”, đạo diễn Như Trang nói.