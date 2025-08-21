Diễn viên Thúy Ngân quyến rũ, Đinh Ngọc Diệp cá tính trên thảm đỏ

Chiều 21.8, tại rạp Beta Cinemas (TP.HCM) đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN và Sandisk Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Gigamall Việt Nam, Beta Group.

Thảm đỏ lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của dàn người đẹp như Hoàng Oanh, Thúy Ngân, Đinh Ngọc Diệp, Thu Trang, nghệ sĩ violin Hồng Hà cùng đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Lý Hải, nhà sản xuất Bùi Quang Minh (Minh Beta).

Thúy Ngân cùng dàn sao tại lễ trao giải phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025

Diễn viên Thúy Ngân thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Nữ diễn viên diện chiếc váy đen bó sát, thiết kế trễ vai, ôm gọn vóc dáng tạo đường cong quyến rũ Ảnh: Nhật Thịnh

Điểm nhấn của trang phục là tà váy xẻ cao, giúp tôn đôi chân thon dài. Nữ diễn viên kết hợp cùng sandal cao gót ánh kim, kiểu tóc buộc gọn phía sau cùng đôi khuyên tai bản lớn giúp diện mạo thêm hài hòa Ảnh: Nhật Thịnh

Tại sự kiện, Thúy Ngân cùng nhà báo Nguyễn Trọng Phước - Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số trao giải ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thúy Ngân chia sẻ rằng hành trình của diễn viên bắt nguồn từ những vai diễn nhỏ, sau đó với niềm tin và đam mê thì sẽ tìm được những vai diễn lớn hơn, chạm được trái tim khán giả. "Tôi tin rằng đây không chỉ là giải thưởng ghi nhận vai diễn thành công mà còn là động lực và sức mạnh để các bạn trẻ có thể can đảm bước đi, sống hết mình với vai diễn của mình", cô gửi gắm đến thí sinh

Ảnh: Nhật Thịnh

Diễn viên, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chọn phong cách menswear với bộ suit màu xanh lá đậm. Thiết kế gồm áo blazer dáng rộng, cổ ve truyền thống, có điểm nhấn là chiếc cà vạt họa tiết. Bên trong, cô phối cùng áo lưới đen xuyên thấu gợi cảm

Ảnh: Nhật Thịnh

Từng đồng hành cùng cuộc thi phim ngắn Vietnamese do Báo Thanh Niên tổ chức mùa đầu tiên tiên năm 2024 trong vai trò giám khảo vòng chung khảo, cũng như theo dõi sân chơi này ở mùa giải năm nay, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ cô nhận thấy các thí sinh có niềm đam mê rất lớn cho điện ảnh, đã tạo ra những tác phẩm mang năng lượng trẻ trung, sáng tạo đến bất ngờ. "Các bạn sáng tạo rất thoải mái, có trí tưởng tượng bay bổng và tôi rất thích, hâm mộ những ý tưởng của các bạn. Khi xem tác phẩm của các bạn tại cuộc thi năm nay, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm có những nhà làm phim chuyên nghiệp trong tương lai", cô bày tỏ Ảnh: Nhật Thịnh

MC Hoàng Oanh diện chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi. Thiết kế váy ôm sát, dài chạm đất giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Điểm đặc biệt là phần cape dài buông thả phía sau, tạo hiệu ứng bồng bềnh, uyển chuyển

Ảnh: Nhật Thịnh

Người đẹp hoàn thiện vẻ ngoài với phụ kiện đồng điệu, kiểu tóc búi gọn gàng, trang điểm sắc nét với son đỏ làm điểm nhấn, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng. Hoàng Oanh đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải cùng MC Quang Huy

Ảnh: Nhật Thịnh

Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm (đạo diễn phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Xe ôm, Bóng đá nữ Việt Nam - chuyện lần đầu kể) chia sẻ cô bất ngờ trước quy mô tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp của cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 Ảnh: Nhật Thịnh

Diễn viên, nhà sản xuất Thu Trang xuất hiện trong chiếc váy đen tối giản, điểm nhấn nằm ở phần tay áo loe rộng màu trắng, tạo sự tương phản độc đáo. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc búi nhẹ nhàng và đôi khuyên tai ngọc trai giúp diện mạo thêm phần quý phái. Cô đảm nhận vai trò thành viên hội đồng giám khảo vòng chung khảo của cuộc thi, cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Lý Hải...

Ảnh: Nhật Thịnh

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ anh đánh giá cao chất lượng của các tác phẩm dự thi năm nay. Nam đạo diễn bày tỏ: "Nhiều phim tại cuộc thi được thực hiện rất tốt, có giá trị và tôi tin là các em sẽ còn phát triển được hơn thế nữa. Nhờ những cuộc thi như thế này, các em sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận khán giả, tiếp xúc với các đạo diễn, nhà sản xuất để mở rộng cơ hội làm nghề trong tương lai" Ảnh: Nhật Thịnh

Theo tiết lộ, đạo diễn Lý Hải vừa từ Mỹ về để tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 do Báo Thanh Niên tổ chức. Nam đạo diễn đảm nhận vai trò thành viên hội đồng giám khảo vòng chung khảo của cuộc thi. Lý Hải đánh giá so với mùa giải năm ngoái, các tác phẩm dự thi năm nay có sự tiến bộ rõ rệt, có đa dạng thể loại tham gia, đề tài phong phú hơn Ảnh: Nhật Thịnh