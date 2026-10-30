Diễn viên Trúc Anh ‘Mắt biếc’ gây chú ý

Mới đây, hình ảnh diễn viên Trúc Anh - nữ chính phim Mắt biếc có mặt tại phim trường Đặc công Rừng Sác được nhiều khán giả quan tâm. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng của người đẹp 9X sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Trong loạt ảnh được nhà sản xuất hé lộ, Trúc Anh xuất hiện với ngoại hình thon gọn sau khi tích cực cải thiện vóc dáng. Cô ăn mặc giản dị, ghi điểm bởi vẻ đẹp ngọt ngào trẻ trung. Dịp này, nữ diễn viên 9X có cơ hội hội ngộ Trần Phong - bạn diễn trong tác phẩm Mắt biếc từng giúp tên tuổi Trúc Anh được nhiều người biết đến. Trong hậu trường, cả hai thoải mái tương tác, trò chuyện khiến nhiều khán giả thích thú.

Hình ảnh giản dị của diễn viên Trúc Anh cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại phim trường Đặc công Rừng Sác ở TP.HCM Ảnh: NSX

Kèm theo loạt ảnh được đăng tải, nhà sản xuất Đặc công Rừng Sác xác nhận thông tin Trúc Anh sẽ tái xuất màn ảnh rộng. Không chia sẻ nhiều về nhân vật của nữ diễn viên 9X, ê kíp đặt ra một câu hỏi khiến nhiều khán giả tò mò: “Có ai hóng tạo hình trong phim của nàng thơ vạn người mê này không”.

Về phần mình, Trúc Anh chưa có bài đăng hay chia sẻ nhiều về màn trở lại với điện ảnh sau 5 năm kể từ tác phẩm Thiên thần hộ mệnh (2021). Tuy nhiên khi chúng tôi liên hệ, phía nữ diễn viên xác nhận cô sẽ tham gia phim Đặc công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Trúc Anh lấy lại vóc dáng thon thả, được khen ngợi về nhan sắc ở tuổi 28 Ảnh: NVCC

Những ngày qua, người đẹp có mặt tại phim trường để làm việc cùng ê kíp, chuẩn bị cho lần tham gia phim ảnh này. Ê kíp sao nữ 9X nói hiện tại chưa thể tiết lộ về vai diễn, song Trúc Anh mong chờ phản ứng của khán giả cho sự trở lại của mình.

Diễn viên Trúc Anh ra sao ở tuổi 28?

Trúc Anh sinh năm 1998, ghi dấu ấn với khán giả qua vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú cùng vai diễn Hà Lan trong bộ phim điện ảnh Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Thành công của tác phẩm đã góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng, đồng thời trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của cô.

Sau khoảng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh để tập trung chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống, Trúc Anh dần trở lại với hình ảnh trưởng thành, rạng rỡ cùng những thay đổi tích cực trong cả diện mạo lẫn tinh thần.

Trong quãng thời gian Trúc Anh vắng bóng màn ảnh rộng, nhiều khán giả động viên, ủng hộ cô trở lại với công việc diễn xuất Ảnh: NVCC

Gần đây, Trúc Anh hoạt động sôi nổi hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống, đặc biệt là hành trình cải thiện vóc dáng. Hồi tháng 3.2026, Trúc Anh tiết lộ tin vui khi vừa tốt nghiệp khoa Quản trị truyền thông sau quãng thời gian miệt mài đèn sách. Cô hy vọng sẽ áp dụng những kiến thức từ quá trình học tập chuyên ngành trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, khi được hỏi về kế hoạch trở lại phim ảnh, người đẹp cho biết việc cân bằng lại cuộc sống là giai đoạn chuẩn bị cần thiết để trở lại với hoạt động diễn xuất. Diễn viên 9X cho biết nếu có dự án phù hợp, bản thân không ngại thử sức. Trúc Anh cũng đặt mục tiêu tham gia các khóa học để trau dồi thêm kinh nghiệm, với mong muốn khi có dịp trở lại sẽ cống hiến hết mình cho dự án.