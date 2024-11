Diễn viên Tuấn Khải: Không buồn hay bận tâm khi bị so sánh với Lê Khánh

Tuấn Khải xuất hiện tại sự kiện công bố phim điện ảnh Chị dâu để ủng hộ Lê Khánh (thủ vai Năm Thu). Được biết, nam diễn viên cũng tham gia một vai nhỏ trong dự án lần này của đạo diễn Khương Ngọc.

Tuấn Khải vui vì có thể hỗ trợ Lê Khánh trong công việc, không bận tâm chuyện bị so sánh Ảnh: FBNV

Tuấn Khải cho biết thông thường, khi có dự án mới, Lê Khánh thường chủ động trao đổi, chia sẻ với anh. Sau đó, chính nam diễn viên là người thay vợ làm việc với nhà sản xuất, đạo diễn. “Tôi cũng không có cảm giác sợ người khác hiểu lầm rồi chạnh lòng hay buồn. Bởi vì tôi nghĩ đó là công việc chung và giúp được cho vợ mình cũng là niềm vui. Tôi hạnh phúc vì vợ chồng đồng hành trong công việc”, anh chia sẻ.

Diễn viên 8X nói không phải ở hiện tại mà trước đó, anh và Lê Khánh đã đồng hành, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Thậm chí nhiều người từng hỏi nam diễn viên có phải là quản lý của vợ hay không. “Nhưng thật ra không phải vậy. Điều thuận lợi là hai vợ chồng chúng tôi làm cùng nghề. Chúng tôi quen nhau từ lúc học ở trường sân khấu, sau này cưới nhau rồi vẫn gắn bó trong công việc. Tất cả những dự án, hai vợ chồng đều chia sẻ với người còn lại để hỗ trợ trong khả năng có thể”, anh nói.

Theo Tuấn Khải, do vợ chồng cùng làm nghề nên giữa cả hai có sự thấu hiểu, trao đổi tốt hơn về chuyên môn. Chính điều này giúp họ có thể học tập lẫn nhau và tiến bộ hơn trong diễn xuất. “Tôi là đàn ông, trụ cột của gia đình nên phải lo mọi thứ. Đặc biệt cô ấy là người tôi thương nữa nên chuyện lo lắng, chăm sóc là niềm vui của tôi", anh nói.

Tổ ấm hạnh phúc của bộ đôi diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: FBNV

Nói về việc bị đặt lên bàn cân so sánh với sự nghiệp của vợ, Tuấn Khải khẳng định bản thân cảm thấy bình thường. Anh quan niệm mỗi người đều có sự may mắn, cơ duyên riêng với nghề nên “không có gì phải buồn hay bận lòng”. Chồng Lê Khánh tâm sự thêm: “Vấn đề ở đây là tôi vẫn còn được làm nghề, được đi diễn và được khán giả biết đến. Còn sự so sánh, tôi nghĩ ai cũng sẽ có một vị thế khác nhau. Tên tuổi của vợ càng được nhiều người yêu mến thì tôi càng hạnh phúc”.

Nói về cuộc sống sau khi có con, Tuấn Khải bộc bạch vì hiểu tính chất công việc đi sớm về khuya, giờ giấc không cố định nên anh và Lê Khánh nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình. Diễn viên 8X chia sẻ: “Lúc nào hai vợ chồng đi làm cũng cảm thấy yên tâm vì có nội ngoại chăm sóc và lo lắng. Dĩ nhiên thời gian rảnh mình cũng sẽ về chơi, chăm sóc và dạy dỗ con. Nhưng cái nghề của mình đi diễn về cũng 11 hoặc 12 giờ đêm. Nếu tập cho con thức khuya, quấn quýt mình cũng hơi bất cập, nên từ nhỏ chúng tôi cho con ngủ với ông bà”.

“Tới thời điểm này, chúng tôi rất mừng vì có sự hậu thuẫn từ gia đình. Nhưng đôi lúc đi xa nhiều ngày thì cũng không tránh được sự nhớ con. Bây giờ thì dễ hơn vì mình có thể nói chuyện, nhìn con qua điện thoại. Điều đó cũng thuận tiện hơn cho công việc. Khi hậu phương vững chắc thì mình dễ dàng tập trung cho công việc hơn”, Tuấn Khải tâm sự thêm.