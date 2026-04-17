Diễn viên Việt Trinh nói về biến cố

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Trinh gây chú ý khi đăng tải clip chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của mình. Sao phim Ngọc trong đá cho biết đến hiện tại, bản thân đã trải qua 3 năm điều trị. Có thời điểm, cô tưởng chừng đã hết bệnh nên ngưng thuốc, nhưng sau đó lại tái phát.

Theo Việt Trinh, lý do cô bị trầm cảm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong số đó đến từ tính chất công việc. Ngoài ra, thời điểm mang thai và sinh con, nữ diễn viên từng rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng quá mức. Về quyết định chia sẻ tình hình hiện tại của mình trước công chúng, Việt Trinh quan niệm nếu không chấp nhận đối diện với chứng trầm cảm sẽ rất khó để điều trị.

Việt Trinh chia sẻ về việc mắc trầm cảm, phải điều trị trong 3 năm qua

Việt Trinh cho biết trước đây, cô từng không chấp nhận việc mình mắc trầm cảm, dù biểu hiện đi ngược với những gì bản thân mong muốn. Có thời điểm, cứ thấy điều gì bất thường trên cơ thể, nữ diễn viên rơi vào trạng thái lo lắng, phải đến bệnh viện khám để an tâm hơn. “Nhiều khi trong một tuần tôi đi khám 3 lần, không đêm nào ngủ ngon. Tôi lo lắng, ăn uống không được, xuống cân đến mức còn 48-49kg”, cô nhớ lại.

Thậm chí khi được bác sĩ khuyên nên đi khám trầm cảm, Việt Trinh khá giận vì không hiểu vì sao lại bị nói như vậy. Song lúc nhận ra các triệu chứng ngày càng nặng, cô đi khám và được tư vấn dùng thuốc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn kết hợp tập luyện thể thao, ăn uống điều độ, trở về với thiên nhiên.

“Cũng có nhiều người nói tôi đăng clip ít ăn rau, tập thể dục nhưng vẫn còn mập vậy. Nhưng tác dụng phụ của thuốc làm tôi tròn hơn. Nên nếu tôi không ăn kiêng lại, tôi sẽ còn mập hơn. Từ lúc mắc bệnh đến hiện tại, tôi tăng từ 49kg lên 63kg. Để xuống cột mốc năm mươi mấy ký như thời làm diễn viên thì hơi khó, chỉ khi tôi ngưng thuốc mới có thể”, nữ diễn viên Người đẹp Tây Đô bày tỏ. Ngoài ra, việc giữ tinh thần vui vẻ cũng là điều Việt Trinh luôn chú trọng. “Khi rơi vào trầm cảm, tôi tìm nụ cười rất khó”, cô nói.

Việt Trinh dành thời gian du lịch, tập luyện thể thao trong quá trình điều trị trầm cảm

Trong hành trình chống chọi với trầm cảm, Việt Trinh cho rằng sự thấu hiểu của người thân là điều quan trọng. Chính điều này giúp người mắc bệnh không cảm thấy bị tổn thương, cô đơn hay khiến cho bệnh tình chuyển biến theo hướng tiêu cực.

“Nếu trong gia đình có người bị bệnh trầm cảm, rất mong mọi người phải hiểu, thương và an ủi. Trong lúc cơn trầm cảm xuống tận đáy, đừng phản ứng lại mà hãy vỗ về yêu thương”, cô nhắn nhủ.

Việt Trinh sinh năm 1972, từng là “ngôi sao phòng vé” nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên. Cô ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong phim Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô, Xương rồng đen… Sau này, Việt Trinh còn thử sức ở vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình và điện ảnh. Đến năm 2022, nữ diễn viên thông báo giải nghệ, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Sau khi giải nghệ, Việt Trinh chăm sóc gia đình, tất bật với công việc kinh doanh và dành thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, trong 4 năm qua, nữ diễn viên cũng phải đối diện với những tin đồn thất thiệt, phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân.