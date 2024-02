Diễn xuất của 'công chúa Huawei' Diêu An Na bị chê

Diễn xuất của Diêu An Na trong Liệp băng nhận về nhiều ý kiến trái chiều POSTER PHIM

Trong Liệp băng, Diêu An Na đóng vai Triệu Hữu Nam, nữ cảnh sát nhiệt huyết luôn sẵn sàng xông pha phá án. Ở các tập đầu tiên của tác phẩm, Diêu An Na nhận được phản hồi khá tốt qua các cảnh đánh đấm rượt đuổi hay lúc giả dạng đột nhập vào đường dây phạm tội. Song, màn thể hiện của cô vẫn chưa thuyết phục khán giả hoàn toàn.

Qua mỗi tập phim, Diêu An Na càng lộ rõ các điểm yếu diễn xuất hơn. Điển hình như tình huống Triệu Hữu Nam truy bắt tội phạm ở tập 10, Diêu An Na khiến khán giả "cười ngất" vì cách cầm súng thiếu tự nhiên kết hợp biểu cảm gương mặt nhăn nhó khó hiểu.

Cảnh quay hành động gây xôn xao dư luận của nữ diễn viên trong phim CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Loạt hành động đi qua đi lại chĩa súng, ẩn nấp và rụt tay như máy móc của Diêu An Na khiến người xem ví von giống như nhân vật đang chơi game bắn súng sinh tồn. Trong khi trước đó, đoàn làm phim tiết lộ Diêu An Na đã tham gia khóa tập luyện kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thiện vai diễn.

Trên mạng xã hội, phân đoạn trên của Diêu An Na trong Liệp băng được chia sẻ rầm rộ và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều dân mạng không chỉ chê bai kiểu diễn xuất gượng gạo và đơn điệu của "công chúa Huawei", mà còn cosplay lại cảnh này rồi so sánh với cô. Thậm chí, vài ý kiến còn mỉa mai Diêu An Na có tố chất trở thành diễn viên hài.

Dân mạng Trung Quốc tổng hợp những biểu cảm gương mặt "ấn tượng" của Diêu An Na trong Liệp băng CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Khu bình luận của Liệp băng trên trang đánh giá phim Douban (Trung Quốc) cũng tràn ngập lời chỉ trích Diêu An Na. Phần lớn khán giả tỏ ra bức bối với lối diễn xuất cứng đơ và giọng đọc thoại khó nghe của nữ diễn viên, quá chênh lệch với các bạn diễn tài năng Trương Tụng Văn, Bao Văn Tịnh, Hàn Canh…

Sinh năm 1998, Diêu An Na (tên tiếng Anh: Annebel Yao), được mệnh danh là "công chúa Huawei" vì là con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Từ nhỏ, cô đã được cho học múa ba lê, piano, thư pháp, hội họa... Người đẹp tốt nghiệp Đại học Harvard ngành khoa học máy tính và thống kê.

Tạo hình cá tính của cô trong tác phẩm POSTER PHIM

Diêu An Na từng là đại diện Trung Quốc hiếm hoi trong số 25 tiểu thư được mời đến Le Bal des Debutantes (hay còn gọi là Le Bal) dành cho giới thượng lưu vào năm 2018. Tháng 1.2021, nữ ca sĩ, diễn viên bất ngờ xác nhận ra mắt, trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty Thiên Hạo Thịnh Thế nổi tiếng.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Diêu An Na là Backfire hứng nhiều "gạch đá". Sau đó, cô tiếp tục phát hành nhiều bài hát, MV nhưng đều bị chê bai từ phần giai điệu đến khâu hình ảnh, vũ đạo.

Diêu An Na kiên trì theo đuổi nghệ thuật bất chấp tranh cãi WEIBO NV

Sự nghiệp phim ảnh của ái nữ tập đoàn Huawei lại có phần tiến triển tích cực hơn. The Water Murmurs có Diêu An Na đóng chính thắng giải Cành cọ vàng cho Phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2022. Đầu năm ngoái, Diêu An Na chiếm cảm tình với diễn xuất sinh động trong Đi đến nơi có gió. Sau Liệp băng, Diêu An Na còn có phim truyền hình Đêm tối và bình minh dự kiến chiếu trong năm nay.