Diệp Bảo Ngọc lên tiếng khi bị nói ‘nhạt nhòa, diễn dở’

Gần đây, Diệp Bảo Ngọc gây chú ý khi vào vai Kim Tiền trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Theo tiết lộ của sao nữ 9X, đây là một nhân vật khác hoàn toàn với những vai diễn trước đó và cả cô ngoài đời. Để chuẩn bị cho dự án này, ngoài việc đọc kỹ kịch bản, tập luyện cùng ê kíp, bà mẹ một con còn phải thay đổi ngoại hình, tăng hơn 3 kg nhằm phù hợp với nhân vật. Cô nói khi xem phim, một số khán giả nhận xét Diệp Bảo Ngọc có phần đẫy đà, song đó là dụng ý trong lần hóa thân này.

Diệp Bảo Ngọc góp mặt trong chương trình Phụ nữ làm film của Mai Thanh Hà Ảnh: NVCC

Ban đầu, vai diễn Kim Tiền không dành cho sao nữ 9X. Bởi thời điểm phim quay hình trùng với một lịch trình đã được cô lên kế hoạch. Nhưng sau này, dự án Diệp Bảo Ngọc ký trước đó phải dời lại, nên cô chọn ngỏ ý với đạo diễn được đọc kịch bản và casting. “Khi giao cho tôi vai Kim Tiền, anh Trung Lùn cũng hơi hoang mang vì không biết tôi có thể hiện được như yêu cầu hay không. Tôi đã nói với anh rằng mình sẽ làm được”, cô nói.

Tự nhận bản thân là người hướng nội, ít chia sẻ nhưng khi vào trong phim, Diệp Bảo Ngọc phải hóa thân thành một nhân vật có tính cách hoàn toàn khác. Chính điều đó mang lại cho bà mẹ một con những trải nghiệm thú vị. “Từ trước đến giờ, mọi người thấy tôi trên phim ảnh là người hiền lành, cam chịu và nhạt nhòa. Tôi muốn có một vai diễn trái với con người của mình”, sao nữ chia sẻ.

Trước đó, Diệp Bảo Ngọc từng góp mặt trong những dự án có doanh thu trăm tỉ như Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1. Nói về thành công này, nữ diễn viên chia sẻ: “Mọi người chọc tôi là có "vía trăm tỉ", nhưng thật ra đó là sự may mắn. Bởi vì để đạt được con số đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ê kíp, marketing, sản phẩm, sự yêu thương của khán giả… Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả ê kíp”.

Hình ảnh của Diệp Bảo Ngọc và các diễn viên trong Làm giàu với ma 2 Ảnh: FBNV

Chặng đường làm nghề của Diệp Bảo Ngọc

Diệp Bảo Ngọc chia sẻ cô bước chân vào nghệ thuật khá sớm, từ năm 16 tuổi. Song trong chặng đường làm nghề, người đẹp 9X từng trải qua giai đoạn tạm dừng công việc diễn xuất để sống chậm lại, nhìn về hành trình đã qua nhằm chuẩn bị, lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Cô bộc bạch: “Tôi dừng khoảng 3 năm để dành thời gian cho con và cho chính bản thân mình. Tôi đi học để có vốn sống, trải nghiệm để đóng phim điện ảnh”.

Về lý do chuyển hướng từ đóng phim truyền hình sang lĩnh vực điện ảnh, Diệp Bảo Ngọc thừa nhận lúc đó, cô tự nhận thấy bản thân không còn đủ sức khỏe để có thể rong ruổi mỗi ngày trên phim trường. Chưa kể, thời điểm đó, con trai nữ diễn viên đã lớn nên cô muốn dành thời gian cho bé nhiều hơn. Từ suy nghĩ đó, sao nữ 9X chọn hướng đi mới với cột mốc là vai diễn trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. “Vai diễn đó rất gai góc, nếu làm lại, tôi sẽ thực hiện tốt hơn”, cô bộc bạch.

Diệp Bảo Ngọc tiết lộ bản thân từng có quãng thời gian vắng bóng để chuẩn bị cho màn rẽ hướng sang điện ảnh Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình đó, Diệp Bảo Ngọc biết ơn vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà vì đã tạo cho bản thân niềm tin để thoát khỏi vùng an toàn. Trước đó, đã có ý kiến cho rằng: “Ngọc làm nghề mười mấy năm mà vẫn vậy, không có gì mới, kiểu bị nhạt nhòa”. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không tránh khỏi áp lực khi điện ảnh có nhiều đòi hỏi cao. Cô không biết bản thân có làm tốt hay sẽ ảnh hưởng đến ê kíp. “May mắn là xung quanh tôi có bạn diễn giỏi và đạo diễn, họ đã khích lệ tôi”, cô kể lại.

Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong chặng đường làm nghề, cô cũng từng bị chê diễn dở. Nói về quan điểm của mình, sao nữ bộc bạch: “Trong một bức tranh, tất cả các nét không thể đều đặn. Có những vai diễn chỉ để dẫn chuyện, tô đậm cho những vai diễn khác. Khi đóng vai đó, tôi nghe nhiều lời nhận xét nói tôi diễn dở, nhạt nhòa. Nhưng tôi không buồn vì vai đó nhạt thiệt, công việc của nó là vậy, nếu mình làm khác đi sẽ hỏng câu chuyện của đạo diễn”.