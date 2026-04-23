Diệp Bảo Ngọc: 'Sự nghiệp lớn nhất chính là những đứa con'

Diệp Bảo Ngọc chọn cách sống tích cực, hướng về phía trước sau những biến cố cá nhân Ảnh: H.T

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, quê TP.HCM. Ở vai trò diễn viên, cô ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như: Nỗi đau của hạnh phúc, Lúa trổ bông, Giông tố cuộc đời, Giọt lệ bên sông… Bén duyên với điện ảnh, cô "gây sốt" khi liên tiếp tham gia 3 dự án đạt doanh thu trăm tỉ gồm: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Mới đây, Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh rộng trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Mon - một Phí Phông (quỷ hút máu trong truyền thuyết vùng Tây Bắc). Tuy nhiên thay vì hình ảnh rùng rợn, Diệp Bảo Ngọc lại mang đến nhân vật hiền lành chịu nỗi đau mất người thân trước lòng dạ độc ác của con người, hết lòng bảo vệ con gái Lua (Nina Nuttacha Padovan đóng).

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Diệp Bảo Ngọc

Trò chuyện cùng Báo Thanh Niên, Diệp Bảo Ngọc có dịp trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân ở tuổi 33. Nữ diễn viên cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, xem đó là trạng thái ổn định và bình an sau những biến cố đã qua. Với cô, hạnh phúc không còn là những điều quá lớn lao, mà nằm ở sự cân bằng giữa công việc, gia đình và cảm xúc cá nhân.

Nói về con trai, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ cô chọn cách đồng hành như một người bạn, tạo không gian để con có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc. Đồng thời, cô cũng chú trọng việc rèn luyện cho con tính tự lập từ sớm, giúp con hình thành bản lĩnh và khả năng thích nghi trong cuộc sống. Nữ diễn viên tiết lộ trong tương lai, cô có kế hoạch cho con đi du học để trải nghiệm môi trường mới, học cách sống độc lập và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh sẽ luôn tôn trọng lựa chọn và mong muốn của con, bởi với cô, điều quan trọng nhất vẫn là con cảm thấy hạnh phúc với con đường mình chọn.