Diệp Bảo Ngọc tiết lộ cách Lý Hải thuyết phục đóng cảnh nóng trong 'Lật mặt 6'

Trong khoảng 13 năm hoạt động nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc từng trải qua nhiều thể loại nhân vật khác nhau, song cô luôn giữ cho mình nguyên tắc không đóng "cảnh nóng". Vì lẽ đó, một số khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của cô trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh do Lý Hải làm đạo diễn, thủ vai nhân vật phức tạp có nhiều phân cảnh táo bạo.

Diệp Bảo Ngọc có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ĐPCC

Trò chuyện với Thanh Niên, Diệp Bảo Ngọc có nhiều chia sẻ về quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình trong phim ảnh. Cô kể: "Sau khi casting xong, tôi được anh Lý Hải chọn vào một vai, thực sự tôi cũng chưa biết đó là vai gì. Khi ngồi xuống trao đổi tính cách nhân vật với anh Hải mới biết được sẽ có một vài phân đoạn "ấm ấm". Đối với tôi, trong khoảng hơn 13 năm làm nghề, Lật mặt 6 là bộ phim vượt qua khỏi vùng an toàn của mình, gần như là ngoại lệ khi tôi đóng những cảnh như vậy".

Sao phim Sức nặng tình thâm nói thêm: "Đặc biệt, khi quay những phân đoạn ấy, tôi không bị lo lắng như ban đầu mình suy nghĩ. Đó cũng là một bước ngoặt trong con đường nghệ thuật của tôi. Suốt 13 năm, đây là vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh mà tôi tham gia. Nhờ bộ phim, tôi có cơ hội để bứt phá bản thân, vượt lên chính mình".

Nhớ lại những kỷ niệm khi quay cảnh táo bạo, Diệp Bảo Ngọc đùa đó là phân đoạn nóng theo đúng nghĩa đen, vì cô và người bạn diễn phải làm việc rất cật lực, mồ hôi đổ như tắm. "Có thể khi lên phim chỉ lấy lướt qua thôi, nhưng ở hiện trường, cả hai phải phối hợp với nhau, thực hiện nhiều góc quay", vai Liên trong Lật mặt 6 tiết lộ.

Diệp Bảo Ngọc quyết định bước ra khỏi vùng an toàn thông qua vai nữ chính trong bộ phim của Lý Hải ĐPCC

Đề cập đến lý do nhận lời tham gia vai diễn lần này, Diệp Bảo Ngọc nói: "Tôi xác định sự nghiệp của mình sẽ không đi lên bằng việc tập trung vào các cảnh nhạy cảm. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi, tôi cũng từ chối rất nhiều dự án trước đó. Cho đến dự án Lật mặt 6, anh Lý Hải cũng biết nguyên tắc làm việc của tôi nên có nói nhân vật sẽ có những cảnh nhạy cảm, không biết tôi cảm thấy như thế nào. Nghe vậy tôi từ chối luôn, xin lỗi anh và xin vai diễn khác, ví dụ vai của Tú Tri".

Cô chia sẻ thêm: "Nhưng anh Hải không "cam tâm", thuyết phục tôi thêm nhiều lần, mời tôi qua nhà anh, nói chuyện với chị Hà, giúp tôi giải tỏa suy nghĩ, thảo luận cách bảo vệ diễn viên nhiều nhất có thể vì những cảnh đó bắt buộc phải xảy ra". Diệp Bảo Ngọc khẳng định điều khiến cô đồng ý tham gia dự án chính là cô cảm nhận bản thân được tôn trọng, đồng thời đạo diễn Lý Hải rất tin tưởng khi mình vào nhân vật này.

Diệp Bảo Ngọc hóa thân vào nhân vật Liên - vợ của diễn viên Thanh Thức. Cô có nhiều bối cảnh thực hiện trên ghe tàu CẮT TỪ TRAILER

Mặt khác, theo bà mẹ một con, ngoài "cảnh nóng", vai Liên trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là một nhân vật đặc biệt trong sự nghiệp vì có nhiều diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp và thay đổi liên tục. "Ban đầu là một cô gái rất hiền lành, sau đó lại trở thành một tính cách khác. Tôi muốn diễn như thế nào để có thể đánh lừa người xem, họ phải tin mình là nạn nhân, tội nghiệp, qua trường đoạn tiếp theo, khán giả lại nhận ra rằng mình không phải "dạng vừa". Mỗi phân đoạn sẽ có những ý đồ khác nhau mà anh Lý Hải muốn nhân vật Liên thể hiện, khiến khán giả phải phân vân", ngôi sao họ Diệp cho hay.

Một lần nữa nên duyên với nam diễn viên Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc cho biết quá trình quay phim để lại cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mỹ nhân 9X kể cô là người dễ bị say tàu xe nhưng phải đảm nhận nhiều phân cảnh phức tạp thực hiện trên ghe và sông nước. "Thật ra ban đầu tôi không nghĩ đến cảnh mình sẽ bị say sóng đâu. Tôi nghĩ chiếc ghe cũng êm đềm khi mình ở trên bờ. Cho đến khi quay phân đoạn đầu tiên, tôi nhớ đó là cảnh ăn cơm cùng anh Thanh Thức. Lúc đó ghe lắc liên tục, tôi thấy đầu mình lắc theo. Anh Lý Hải muốn cảnh đó hai vợ chồng phải nhìn nhau say đắm, diễn thật hạnh phúc, vui vẻ, nhưng thật sự nhìn anh Thanh Thức mà mắt tôi long sòng sọc vì chóng mặt, buồn nôn quá. Đó là cảnh rất đáng nhớ đối với tôi".

Dự án Lật mặt 6 mang đến cho Diệp Bảo Ngọc nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp ĐPCC

Theo diễn viên Sau ánh hào quang, nhờ việc hóa thân vào nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, cô có thêm nhiều cảm xúc với nghề diễn, được trải nghiệm những cuộc đời khác. Cô đồng cảm và hiểu hơn về những người bà con miền Tây phải sống lênh đênh trên sông nước. "Tôi chỉ quay một vài ngày trên phương tiện đó thôi nhưng đã cảm nhận được sự bấp bênh, điều kiện sống khó khăn, không có điện, không gian chật hẹp, sinh hoạt thiếu thốn. Vai diễn này đã thực sự chạm đến cảm xúc của tôi, khiến tôi thấu hiểu được hoàn cảnh của những người dân vẫn còn chật vật với cuộc sống. Tôi cảm thấy rất biết ơn, vì nếu như không có vai Liên này, tôi cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó, không bao giờ biết được rằng mình đã và đang rất may mắn", Diệp Bảo Ngọc bộc bạch.

Bên cạnh việc kỳ vọng bộ phim Lật mặt 6 gặt hái được nhiều thành công, giúp đạo diễn Lý Hải nhanh chóng hoàn vốn và tiếp tục sản xuất những bộ phim chất lượng hơn nữa, Diệp Bảo Ngọc bày tỏ bản thân còn có một trăn trở khác. Cô mong muốn những nét đẹp truyền thống của Việt Nam sẽ được khai thác nhiều hơn thông qua phim ảnh.

Diệp Bảo Ngọc thành công trong việc gây ấn tượng, tạo sức hút với người xem thông qua vai diễn lần này FBNV

"Khi xem những bộ phim nước ngoài, tôi thấy họ làm điều đó rất tốt. Việt Nam mình cảnh đẹp nhiều lắm, nhưng để quảng bá những nét đẹp truyền thống đó, dường như tôi thấy có ít phim làm được. Tôi kỳ vọng phim Lật mặt 6 có thể chiếu ở nước ngoài như Úc và Mỹ, hy vọng rằng các bạn quốc tế sẽ thấy được những nét đẹp văn hóa của Việt Nam và sẽ đến đất nước mình du lịch, góp phần giúp kinh tế của Việt Nam phát triển", nữ diễn viên bộc bạch.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là phần tiếp theo trong sêri Lật mặt do Lý Hải làm đạo diễn và biên kịch. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Quốc Cường, Huy Khánh, Trung Dũng, Diệp Bảo Ngọc, Kim Hải, Thanh Thức, Huỳnh Thi, Tú Tri, Tiết Cương... Tính đến hôm 1.5, bộ phim đã vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh Việt thứ 4 làm được điều này trong năm 2023.