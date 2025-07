Diệp Lâm Anh lên tiếng về tin đồn bị bắt do sử dụng ma túy

Sáng 23.7, mạng xã hội lan truyền thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến Diệp Lâm Anh. Theo đó, một số tài khoản đăng tải bài viết cho rằng cô bị công an bắt trong một bữa tiệc có sử dụng chất ma túy.



Diệp Lâm Anh xuất hiện tại họp báo ra mắt gameshow mới do Bộ Công an tổ chức trong tâm điểm ồn ào liên quan đến ma túy ẢNH: THẠCH ANH

Không chỉ dừng lại ở việc nêu tên Diệp Lâm Anh, bài viết còn đề cập đến một nhóm nghệ sĩ khác được cho là đã sử dụng trái phép chất kích thích. Thậm chí, chủ tài khoản còn đưa ra cáo buộc rằng nhóm này đã chi hàng tỉ đồng để “chạy án” và ngăn chặn thông tin bị rò rỉ ra công chúng.

Đáng chú ý, nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị lôi vào thông tin thất thiệt trên, khi tài khoản trên ám chỉ ông có liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất cấm. Dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cụ thể, bài viết vẫn thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, trong đó không ít người tỏ ra hoang mang, phẫn nộ hoặc hoài nghi về độ xác thực của thông tin.



Phản ứng của Diệp Lâm Anh trước tâm điểm ồn ào

Trước những lời đồn đoán vô căn cứ, “chị đẹp” 8X nhanh chóng lên tiếng bác bỏ trên trang cá nhân: “Bắt thời gian nào? Công an khu vực nào bắt? Mời lên thẳng công an cùng em xác nhận rồi đi đồn cho uy tín…”. Song song đó, cô còn cho biết, chiều cùng ngày cô sẽ tham gia một sự kiện do Bộ Công an tổ chức.



Tại sự kiện, trao đổi với chúng tôi, Diệp Lâm Anh cho biết cô rất mệt mỏi và phiền toái về những thông tin bịa đặt xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ thêm, không chỉ riêng cô mà cả gia đình đều bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt những ngày qua. “Người thân tôi rất lo lắng. Họ luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi trong suốt thời gian ồn ào vừa rồi”, cô nói.



Nữ nghệ sĩ cho biết rất mệt mỏi và phiền toái về những tin đồn thất thiệt tràn lan trên mạng sẽ hội và cho biết sẽ có những kế hoạch cụ thể nhằm xử lý vụ việc này ẢNH: THẠCH ANH

“Là một người hoạt động nghệ thuật, tôi ý thức rất rõ những gì mình làm. Nếu tôi thật sự làm sai điều gì, tôi đã không đủ can đảm để xuất hiện tại một sự kiện quy mô lớn, lại do Bộ Công an tổ chức. Việc tôi lên tiếng là điều cần thiết, vì tôi không muốn tiếp tục bị đặt điều hay hiểu lầm", Diệp Lâm Anh nhấn mạnh. Cô cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ có những kế hoạch cụ thể để xử lý các vụ việc liên quan, nhằm làm rõ và đính chính những thông tin sai lệch về bản thân.



Đáng chú ý, cô còn tiết lộ hiện đang thực hiện nhiều dự án có quy mô cấp quốc gia, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hình ảnh trong sạch từ những người tham gia. Chính vì vậy, việc bảo vệ danh dự không chỉ là để chứng minh sự trong sạch cá nhân, mà còn là cách cô thể hiện sự tôn trọng với đối tác và công chúng.



Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng liên quan đến những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Các nghệ sĩ bị “gọi tên” trong vụ việc, bao gồm ca sĩ Hồ Quang Hiếu, cũng đã lần lượt lên tiếng phản bác. “Gần đây mình toàn nhận được những thông tin bịa đặt trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và công việc của mình khá là nhiều. Thật ra mình cũng không định lên tiếng nhưng nếu cứ mãi im lặng mọi người sẽ mãi hiểu sai về sự việc. Hiện tại mình đang hạnh phúc bên vợ con và vẫn đang đi hát mỗi ngày. Đây là những thông tin hoàn toàn không chính xác, mong là thời gian tới Hiếu không còn nhận được những tin tức, đồn thổi vô căn cứ như vậy nữa”, nam ca sĩ chia sẻ.



Diệp Lâm Anh: ‘Tôi mệt mỏi về tin đồn liên quan đến ma tuý’

Đây không phải là lần hiếm hoi “chị đẹp” sinh năm 1989 vướng vào những tin đồn không đáng có. Trước đó, sau buổi họp báo trở lại của ca sĩ Jack, Diệp Lâm Anh bất ngờ bị kéo vào tâm điểm bàn tán khi mạng xã hội xuất hiện nhiều phát ngôn gán ghép cô với câu chuyện cá nhân giữa nam ca sĩ và nữ diễn viên Thiên An.

Dù không liên quan trực tiếp đến vụ việc, tên tuổi Diệp Lâm Anh vẫn bị lôi kéo vào các cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, khiến hình ảnh cá nhân ít nhiều bị ảnh hưởng. Trước làn sóng đồn đoán vô căn cứ, cô đã phải lên tiếng đính chính nhằm bảo vệ danh dự và chấm dứt sự suy diễn thiếu kiểm chứng từ cộng đồng mạng.