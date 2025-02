'Điệp viên 007' Daniel Craig rút khỏi dự án siêu anh hùng của DC

Đây là thông tin gây nhiều bất ngờ, bởi dự án này vốn được cầm trịch bởi đạo diễn Luca Guadagnino và biên kịch Justin Kuritzkes - những người vừa mới hợp tác cùng Daniel Craig trong bộ phim nghệ thuật Queer của hãng A24.

Tác phẩm dự kiến mang tên Sgt. Rock, xoay quanh trung sĩ Franklin “Frank” Rock lần đầu tiên được giới thiệu trong Our Army at War #83 vào tháng 6.1959 bởi nhà văn Robert Kanigher và họa sĩ Joe Kubert.

Daniel Craig trong phim Queer của Luca Guadagnino ẢNH: COLLIDER

Đây được đánh giá là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng, vốn là sĩ quan chỉ huy trong quân đội Mỹ trên chiến trường châu Âu trong giai đoạn Thế chiến II.

Khi dự án mới được công bố, 2 giám đốc điều hành của DC Studios là James Gunn và Peter Safran được cho là rất hào hứng với một tác phẩm như bộ phim chiến tranh đơn giản này. Tham vọng của họ là chứng minh DC không chỉ có những bộ phim đầy ắp kỹ xảo, mà cũng có thể là những tác mang tính hàn lâm.

Việc rút lui của Daniel Craig để lại nhiều tiếc nuối, khi dưới sự chỉ đạo của Guadagnino, vai diễn trong Queer đã mang về cho ông những đánh giá tích cực nhất trong suốt sự nghiệp của mình. Tác phẩm đã ra mắt vào tháng 11.2024 sau khi công chiếu toàn cầu tại LHP Venice. Chuyển thể từ cuốn bán tự truyện cùng tên của William S. Burroughs ra mắt vào năm 1985, bộ phim nhận nhiều lời khen nhất là sự dũng cảm thay đổi hình tượng của Daniel Craig.

Sắp tới, Craig sẽ xuất hiện trở lại với vai thám tử Benoit Blanc trong Wake Up Dead Man - bộ phim thứ 3 trong loạt phim bí ẩn Knives Out tạo được danh tiếng suốt nhiều năm qua. Ông cũng được tiết lộ sẽ tham gia đóng cặp cùng ngôi sao Charlize Theron trong tác phẩm mới Two for the Money của đạo diễn Justin Lin.