Sáng 31.8.2025, các đoàn quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đoàn di chuyển sang Triển lãm thành tựu đất nước thăm các khí tài tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng.

Diễu binh A80: Quân đội Nga, Lào và Campuchia thăm khí tài quân đội Việt Nam tại Hà Nội

Tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, cả 3 đoàn quân nhân Nga, Lào và Campuchia đều được giới thiệu về những vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam như tên lửa Scud-B, tổ hợp tên lửa Trường Sơn, tên lửa S-125-VT...

Đoàn quân đội Nga chụp ảnh tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng ẢNH: ĐÌNH HUY

Đoàn quân đội Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (tức sự kiện A80) gồm 33 quân nhân. Đoàn tới sân bay Nội Bài (tại Hà Nội) vào trưa 20.8. Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, là khối trưởng và cũng là người từng có vinh dự đứng trong Tổ quân kỳ tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9.5.1945 - 9.5.2025) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Nga), nơi lần đầu tiên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam góp mặt.