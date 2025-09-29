Điều chỉnh lại một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu từ 1.1.2026

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu do Bộ Nội vụ xây dựng trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu tăng 7,2%, áp dụng từ ngày 1.1.2026 ẢNH: T.N

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1.1.2026. Phương án này cũng trùng với khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia vào cuối tháng 7.

Cụ thể, dự thảo quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng như sau: Vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 - 350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026 để cải thiện cho người lao động.

Bộ Nội vụ đánh giá mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự thảo cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Điều chỉnh địa bàn để tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận

Bên cạnh điều chỉnh về mức lương tối thiểu, Bộ Nội vụ cũng đề nghị điều chỉnh địa bàn áp dụng.

Theo cơ quan soạn thảo, Nghị định số 128/2025/NĐ-CP đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn áp dụng đã có sự sắp xếp, thay đổi; đồng thời nghị định trên hết hiệu lực kể từ ngày 1.3.2027. Vì vậy, Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn áp dụng mới trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành quy định tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP và có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Theo đó, quy định trong dự thảo sửa tên P.Hoàng Văn Thụ thuộc tỉnh Lạng Sơn thành P.Kỳ Lừa (theo Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Dự thảo nghị định cũng điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: các phường Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành thuộc TP.Hải Phòng.

Một số địa bàn điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: các P.Hoàng Mai, P.Tân Minh (Nghệ An); các phường Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); các phường Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc TP.Hải Phòng.

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: P.Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa).

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh từ vùng I xuống vùng IV đối với: các xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh). Điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV đối với: các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).

Bộ Nội vụ cho rằng việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.