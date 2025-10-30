Điều chỉnh tốc độ, phân lại làn xe 3 tuyến cao tốc phía nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung tổ chức giao thông thí điểm, phân làn và quy định tốc độ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, ở làn 1 (sát dải phân cách giữa) đoạn từ Km4+000 - Km11+425 và Km13+784 - Km54+983, tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ. Riêng đoạn Km11+425 - Km13+784, tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Làn số 1 cấm các loại xe lưu thông gồm ô tô khách trên 29 chỗ ngồi và ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg. Nhóm này bao gồm xe tải thông dụng (trừ xe tải pickup cabin đơn, cabin kép, xe tải van), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc. Ở làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp), tất cả ô tô đều được lưu thông, tốc độ tối đa từ 120 km/giờ đến 100 km/giờ tùy từng đoạn, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Để đảm bảo an toàn và thông suốt, các phương tiện đang đi ở làn 2 nếu cần vượt xe đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó phải trở lại làn 2 để tiếp tục lưu thông. Khi chuyển làn, người lái phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau.

Tương tự, từ 27.10, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ 27.10 cũng đã áp dụng thí điểm phương án phân làn và tốc độ mới: Làn 1 (làn sát dải phân cách giữa): Cấm lưu thông xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ ngồi, xe tải thông dụng (trừ xe bán tải, xe tải VAN), xe chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc. Tốc độ cho phép tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ.

Làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp) dành cho mọi loại phương tiện. Tốc độ cho phép tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng được điều chỉnh theo phương án tương tự. Thời gian thí điểm áp dụng trên cả 3 tuyến trong 1 tháng.



