Điều chỉnh vạch cho vượt xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đang giao nhà thầu điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chủ đầu tư sẽ gắn thêm đinh phản quang, điều chỉnh vạch sơn tim đường để tăng cường an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn T.N

Trước phản ánh của tài xế về tình trạng tuyến cao tốc này có tầm nhìn hạn chế vào buổi tối do thiếu điện chiếu sáng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân do đặc thù đường đồi núi, hút ánh sáng. Để khắc phục, ban đã tính phương án gắn đinh phản quang ở vạch phân cách giữa 2 làn, tránh các xe ngược chiều đi lấn làn. Ngoài ra, sẽ gắn thêm tiêu phản quang trên lan can tôn sóng, lan can tôn cầu hai bên để lái xe quan sát rõ hơn vào buổi tối.

Việc điều chỉnh các phương án tổ chức giao thông dự kiến hoàn thành cuối tháng 3. Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan đã khảo sát hiện trường và thống nhất nội dung này dựa trên ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia.

Cụ thể, trên đoạn cao tốc qua Quảng Trị từ Km0 đến Km37, chủ đầu tư sẽ thí điểm điều chỉnh vạch sơn tim đường. Ở những đoạn hai làn cho phép vượt xe đã bố trí vạch 1.1 (nét đứt, xe được phép vượt cả hai chiều) sẽ thành vạch 1.4 (dạng vạch đôi, gồm một vạch nét liền, một vạch nét đứt).

Tai nạn liên tiếp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét đứt được phép sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết, xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét liền không được lấn làn hoặc đè lên vạch.

Các bên liên quan đã rà soát điều kiện thực tế, tầm nhìn vượt xe để điều chỉnh phạm vi cho phép vượt, có thể rút ngắn hoặc kéo dài. Tại một số đoạn hai làn bảo đảm tầm nhìn vượt xe, vạch sơn 1.2 (nét liền, xe không được phép vượt) được điều chỉnh thành vạch sơn 1.4 như trên. Trong đó, các điểm vượt nhau một chiều được bố trí so le với chiều dài tối thiểu 1,3 km.

Trên những đoạn đường hai làn xe, do đang ở giai đoạn phân kỳ nên chiều rộng dải dừng khẩn cấp hạn chế. Hiện nay, khi phải dừng đỗ trên dải dừng khẩn cấp, các xe lớn như xe tải, xe khách... đều chiếm một phần làn xe chạy. Nếu xe đi cùng chiều thiếu tập trung quan sát dễ đâm va vào đuôi xe dừng đỗ bên đường.



Để khắc phục hạn chế trên, các cơ quan chuyên môn thống nhất tận dụng những đoạn đã mở rộng nền đường để bổ sung điểm dừng khẩn cấp với khoảng cách 3 - 5 km một điểm, chiều dài bố trí tối thiểu 270 m, bao gồm cả đoạn vuốt nối, kết cấu cấp phối đá dăm láng nhựa.

Trên toàn tuyến, tại các vị trí vuốt nối chuyển từ bốn làn về hai làn xe, nhà thầu sẽ bổ sung cụm biển báo, cảnh báo nguy hiểm, sơn giảm tốc, tiêu phản quang chỉ dẫn hướng rẽ.

Tại ba nút giao cao tốc với QL15D, tỉnh lộ 9 và tỉnh lộ 14B, do phạm vi mở rộng bốn làn xe ngắn (500 - 800 m), để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến và ra vào cao tốc, đơn vị quản lý sẽ bố trí thêm biển báo cấm vượt và giới hạn tốc độ tối đa cho phép 60 km/h.

Xem nhanh 12h ngày 12.3: Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cả 2 tài xế mắc lỗi

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km. Giai đoạn một phân kỳ đầu tư, khoảng 85 km của tuyến cao tốc này được thiết kế hai làn phần lớn có vạch liền màu vàng cấm vượt, cấm lấn làn. Trên toàn tuyến, cách khoảng 10 km lại có đoạn vượt 1 - 1,5 km với bốn làn xe, có làn dừng khẩn cấp. Ô tô được chạy 60 - 80 km/giờ tại đoạn hai làn, tối đa 80 km/giờ tại đoạn bốn làn.

Hiện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã được Bộ GTVT giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mở rộng hoàn chỉnh tuyến cao tốc này. Lãnh đạo đơn vị này cho biết do tính chất cấp thiết của dự án, các thủ tục liên quan dự kiến sẽ được đẩy nhanh để sớm hoàn thành mở rộng.

Từ tết Nguyên đán đến nay, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngày 18.2, xe con 7 chỗ khi đến đoạn chuyển tiếp giữa bốn làn và hai làn xe ở xã Phong Mỹ, H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã vượt phải trái phép và va chạm xe container cùng chiều, gây tai nạn liên hoàn với hai ô tô khác. Tai nạn khiến ba mẹ con trên xe 7 chỗ tử nạn.

Mới nhất, tối 10.3, xe giường nằm khi đến đoạn hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp (đoạn qua xã Phong Sơn, H.Phong Điền), đã đâm phải xe tải đang dừng khiến hai người tử vong, 8 người bị thương.