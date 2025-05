Điều đặc biệt của loại súng quân đội Việt Nam dùng duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Đúng 10 giờ ngày 9.5 theo giờ Moskva (tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), trên Quảng trường Đỏ (Moskva, Nga) bắt đầu cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly trên lễ đài ở Quảng trường Đỏ, dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ẢNH: Ria Novosti

Đây là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn 86 chiến sĩ và lãnh đạo tham gia. Trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng với cờ các nước cử đoàn tham dự khác như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc... tạo nên cảm xúc đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại Nga nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Trong khối duyệt binh của lực lượng quốc tế, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam diễu hành ở vị trí thứ 8 trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly.

Súng AK-74M được chiến sĩ quân đội Việt Nam sử dụng khi duyệt binh

Bên cạnh dàn khí tài hiện đại của nước Nga, một điểm khá thú vị được nhiều người quan tâm đó là loại súng các chiến sĩ của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng khi tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam giương cao lá cờ đỏ sao vàng tiến qua lễ đài ẢNH: Ria Novosti

Theo hình ảnh được ghi lại, loại súng được các chiến sĩ sử dụng là súng AK-74M, loại vũ khí cá nhân thông dụng nhất của quân đội Nga.

Nga lần đầu tiên giới thiệu súng trường AK-74M được hiện đại hóa trong lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ năm 2015. Đây là sản phẩm của Nhà máy Izhmash với việc ứng dụng các loại vật liệu mới, công nghệ mới để hiện đại hóa sâu súng trường AK-74 đã được Quân đội Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay sử dụng trong nhiều thập niên.

AK-74M vẫn sử dụng cơ cấu cơ khí truyền thống của súng trường AK với các ưu điểm dễ tháo lắp, sửa chữa và bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng đã được tinh chỉnh để tăng tầm bắn, giảm giật, cũng như có thể trang bị thêm nhiều loại phụ kiện hỗ trợ chiến đấu hiện đại.

Súng AK-74M được các chiến sĩ quân đội Việt Nam sử dụng trong lễ duyệt binh ẢNH: QPVN

Về đặc điểm, AK-74M nặng khoảng 3,4 kg (không hộp tiếp đạn), dài tổng thể 943 mm, dùng cỡ đạn tiêu chuẩn 5,45 x 39 mm với hộp tiếp đạn 30 viên. Súng đạt tốc độ bắn 600 phát/phút, sơ tốc đạn 900m/s, tầm bắn hiệu quả 500 - 800 m.

Trong các bài thử nghiệm chiến đấu, hiệu quả về hỏa lực, tầm bắn và tính tiện lợi của súng trường AK-74M tăng thêm 20 - 30% so với súng AK-74 tiêu chuẩn. Cũng do súng nhẹ nên binh sĩ sử dụng súng này dễ mang vác, xoay trở, cơ động trên chiến trường hơn. Súng có thể hoạt động tốt ở điều kiện âm 50 độ C hay điều kiện sa mạc, bùn lầy…

Ngoài ra, AK-74M có thể lắp thêm nhiều loại phụ kiện hỗ trợ chiến đấu hiện đại như: các thiết bị ngắm bắn quang điện tử và laser hiện đại, đèn pin cho khu vực tầm nhìn thấp và nòng giảm thanh. Cạnh đó có thể đi kèm thêm súng phóng lựu 40 mm và một lưỡi lê.