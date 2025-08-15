Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều động ít nhất 5% cán bộ, công chức cấp sở về xã

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/08/2025 14:28 GMT+7

UBND tỉnh Nghệ An vừa phát công văn gửi các sở, ban, ngành trực thuộc yêu cầu lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức điều động về các xã khó khăn.

Ngày 15.8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phát công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động cán bộ, công chức cấp sở về xã.

Theo đó, các sở, ban, ngành được giao lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm hành chính công. 

Danh sách này phải được gửi về Sở Nội vụ trước 10 giờ ngày 18.8 để tổng hợp.

Điều động 5 % cán bộ công chức cấp sở về xã khó khăn tại Nghệ An - Ảnh 1.

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An kiểm tra hoạt động tại Trung tâm hành chính công cấp xã

ẢNH: MAI HOA

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan và tổng hợp danh sách theo yêu cầu gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 20.8, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả tổng hợp.

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cũng được giao phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, tiếp nhận theo phân cấp, thẩm quyền được giao; thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, biệt phái cán bộ công chức từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về các xã, phường; từ xã, phường này sang xã, phường khác; tiếp nhận viên chức và các đối tượng khác theo quy định vào làm công chức khối chính quyền cấp xã.

Chỉ đạo trên của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh Nghệ An.

Sau sáp nhập, Nghệ An hiện có 130 xã, phường, giảm 282 đơn vị cấp xã so với trước khi sắp xếp.

Khám phá thêm chủ đề

Nghệ An Cấp xã điều động cán bộ sở ngành
