Điều động ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

Ngày 3.3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu.

Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong được bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ẢNH: ĐỨC LAM

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972 tại Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phong có trình độ tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trước khi được bổ nhiệm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, ông Đặng Xuân Phong là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Xuân Phong có quá trình công tác nhiều năm tại tỉnh Lào Cai, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế đối ngoại (Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai) giai đoạn 1994 - 2002. Sau đó, ông làm Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại rồi Trưởng phòng Tổng hợp.

Từ tháng 8.2006 - 5.2008, ông là Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai, sau đó được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Phó giám đốc Sở KH-ĐT tư tỉnh Lào Cai; Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai vào tháng 11.2010.

Tháng 6.2014, ông được điều động Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; sau đó quay về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vào tháng 8.2015.

Tháng 12.2015 - 10.2020, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 10.2020 - 6.2021, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (từ 11.2020).

Tháng 1.2025, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 1811 điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ 1.7.2025 - 9.2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30.9.2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 2.3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay ông Đặng Xuân Phong.

