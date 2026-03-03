Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều động ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

Mai Hà
Mai Hà
03/03/2026 11:24 GMT+7

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ngày 3.3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu. 

Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Điều động ông Đặng Xuân Phong làm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ- Ảnh 1.

Ông Đặng Xuân Phong được bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

ẢNH: ĐỨC LAM

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972 tại Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phong có trình độ tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trước khi được bổ nhiệm Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, ông Đặng Xuân Phong là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Xuân Phong có quá trình công tác nhiều năm tại tỉnh Lào Cai, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế đối ngoại (Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai) giai đoạn 1994 - 2002. Sau đó, ông làm Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại rồi Trưởng phòng Tổng hợp.

Từ tháng 8.2006 - 5.2008, ông là Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai, sau đó được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Phó giám đốc Sở KH-ĐT tư tỉnh Lào Cai; Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai vào tháng 11.2010.

Tháng 6.2014, ông được điều động Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; sau đó quay về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vào tháng 8.2015. 

Tháng 12.2015 - 10.2020, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. 

Tháng 10.2020 - 6.2021, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (từ 11.2020).

Tháng 1.2025, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 1811 điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ 1.7.2025 - 9.2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30.9.2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 2.3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay ông Đặng Xuân Phong.

Tin liên quan

Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay cho ông Đặng Xuân Phong.

Khám phá thêm chủ đề

Đặng Xuân Phong bí thư tỉnh ủy ninh bình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ bổ nhiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận